3,68 promille én toch niet dronken

O. H. uit Ronse is veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro nadat hij met maar liefst 3,68 promille alcohol in het bloed - het equivalent van zo'n 17 glazen alcohol - achter het stuur werd betrapt. De man liep tegen de lamp bij een alcoholcontrole op de Markt in Oudenaarde. Opvallend is dat hij ondanks de hoge graad van alcoholintoxicatie, niet vervolgd werd voor dronkenschap. "Hij kon dan ook nog een muntstuk oprapen en op een rechte lijn lopen", vertelde zijn advocaat. De man zijn rijbewijs werd na de feiten onmiddellijk 15 dagen ingetrokken. Gisteren kreeg hij er nog 45 dagen rijverbod bovenop. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het slagen in medische en psychologische proeven. (TVR)