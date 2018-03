3.240 eieren en roeren maar 03 maart 2018

De Scouts van Oudenaarde hebben 4 dagen lang de klok rond wafels gebakken. "Ons doel is 30.000 wafels te kunnen verkopen", zegt Justin Vossaert. "Met oud-leden, ouders en grootouders hebben we een team van wel honderd man", becijfert Justin. "We hebben 3.240 eieren, 900 kilogram bloem, 500 liter melk en 180 kilogram boter gekocht. En we voegen ook een "snuifje" zout toe", verklapt Justine. Vandaag staan de Scouts aan de Oudenaardse warenhuizen en trekken ze van deur tot deur. De opbrengst dient voor de afbetaling van het scoutslokaal. (DCRB)