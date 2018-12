3.011 stappers voor de ‘Oudenaarde in kerstsfeer’-wandeltocht Oudenaarde André Marlier

Wandelclub Hanske De Krijger, die in 2019 haar 40-jarig bestaan viert, heeft op tweede kerstdag een recordaantal deelnemers mogen verwelkomen voor haar ‘Oudenaarde in kerstsfeer’-tocht. In totaal kwamen er 3.011 wandelaars langs. Zij konden kiezen tussen afstanden van 7 tot 30 kilometer. Deze tocht was de laatste van de vier kunststedentrofee, die ook tochten in Brugge, Gent en Kortrijk heeft. Voor de Warmste week overhandigde voorzitter José Deschaumes achteraf in de zaal van het Bernarduscollege in Oudenaarde ook nog een cheque van 200 euro aan de vrijwilligerswerking ‘Graag gedaan’ van Heuvelheem, een dagverblijf voor mensen met een beperking.