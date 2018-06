3.000 euro voor "Hey, hoe gaat het?" 08 juni 2018

In de Summer Bar van Absolut Beach kreeg Jean-Louis Coopers een cheque van 3000 euro overhandigd bestemd voor zijn Gentse vzw "Hey,hoe gaat het ?". Een vzw waarmee men het taboe wil doorbreken dat er heerst over zelfdoding, een initiatief waarmee men het percentage in Belgie wil terug dringen tot beneden de Europese gemiddelden. Die 3.000 euro was de opbrengst van het Flashback TD, die het trio Jens Bauters, Tom en Bart Colpaert organiseerden in zaal Harmonie met Studio Brussel deejay Tomas De Soete en die 450 belangstellenden lokte.





(MAN)