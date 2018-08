265 km mountainbiken door Vlaamse Ardennen BEKEND EN MINDER BEKEND VOLK KRUIPEN KOMEND WEEKEND OP DE FIETS RONNY DE COSTER

08 augustus 2018

02u45 0 Oudenaarde Over de heuvels van de Vlaamse Ardennen trekt dit weekend de Mountainbike van Vlaanderen. Naast de gewone liefhebber gaan ook bekende renners het veld in: onder meer Wietse Bosmans en Alice Pirard en oud-renners Klaas Vantornout, Erik Dekker en Niko Eeckhout zullen aan de start staan.

Dat de driedaagse Mountainbike van Vlaanderen wedstrijden met tochten voor recreanten en kinderen combineert, maakt de organisatie uniek in Vlaanderen. Simon Lamon en Peter Deconcinck hebben de formule vorig jaar bedacht en uitgetest en wisten er toen duizend deelnemers mee te bekoren. Ze kregen goeie kritieken en voelden zich aangemoedigd om de tweede editie van de Mountainbike van Vlaanderen naar een nog hoger niveau te tillen.





"Het deelnemersveld van de driedaagse wedstrijd is zowel kwalitatief als kwantitatief beter gestoffeerd dan vorig jaar", maakt Simon Lamon zich sterk. "Onder meer de beide Belgische kampioenen in de marathon, Wietse Bosmans en Alice Pirard, komen aan de start, net als oud-toprenners Klaas Vantornout, Erik Dekker en Niko Eeckhout. Zij krijgen weerwerk van een stevige Nederlandse mountainbikedelegatie, met onder meer Hans Becking en Bas Peters. Bij de vrouwen staan titelverdedigster Veerle Ingels en slotritwinnares Sara Michielsens opnieuw aan de start om Pirard weerwerk te bieden", vertelt Simon.





265 kilometer

De deelnemers beginnen dagelijks aan de Donkvijver in Oudenaarde aan hun tocht door de Vlaamse Ardennen. Onderweg wachten technische passages in feeërieke bossen, de beruchte bonkige kasseihellingen, stoffige landwegen in het golvende landschap en pittoreske dorpjes. "In totaal werken de wedstrijddeelnemers ruim 265 kilometer af, een afstand die ze bijna kunnen halveren door in duo deel te nemen in een estafettesysteem", legt Simon uit.





Recreanten

Naast de driedaagse wedstrijd vindt ook dit jaar een toertocht plaats voor recreanten. Zij kunnen kiezen tussen een parcours van 46 of 57 kilometer. Er zijn ook gratis wedstrijden voor kinderen. Aan de Donk komt een cateringzone, staan expohouders en is er mogelijkheid om fietsen en accessoires te testen.





De eerste rit vindt komende vrijdag om 13 uur plaats en is een proloog van 34,8 km, waarvan circa 11 km tegen de klok verdeeld over drie specials. De deelnemers moeten 459 hoogtemeters overwinnen. Zaterdag vertrekken de recreanten tussen 7.30 en 11.30 uur. Op de middag start de eerste rit van Mountainbike van Vlaanderen (127 km, 2.176 hoogtemeters). Rond 16.45 arriveren de eerste renners. De tweede rit start zondag om 11 uur. De aankomst wordt verwacht rond 14.45 uur.





Het volledige programma en





praktische informatie staan op de website www.mountainbikevanvlaanderen.be