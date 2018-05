25 extra jobs bij Vande Moortel STEENBAKKERIJ INVESTEERT 12 MILJOEN IN UITBREIDING SCHELDESITE RONNY DE COSTER

15 mei 2018

03u13 0 Oudenaarde Steenbakkerij Vande Moortel in Oudenaarde kondigt een vrij indrukwekkende uitbreiding aan van haar vestiging aan de Scheldekant. "We investeren 12 miljoen euro in onze fabriek, een nieuw kantoorgebouw en de heraanleg van de omgeving. Dat levert 25 extra jobs op", kondigt Peter Vande Moortel aan.

"We vergroten onze capaciteit. Daarvoor zullen we de bestaande fabriek niet alleen optimaliseren om nog efficiënter te kunnen werken, maar breiden we ze ook uit. Door de investeringen in de productie stijgt de capaciteit van de steenbakkerij tot 95.000.000 stuks per jaar en wordt ze afgestemd op de vooropgestelde groei van komende jaren. Om die te realiseren, kijken we meer dan ooit naar buitenlandse markten", zegt Peter Vande Moortel. Hij staat aan de leiding van het familiebedrijf, dat al meer dan honderdvijftig jaar langs de Schelde in Oudenaarde is gevestigd. Vande Moortel is een belangrijke speler in het topsegment van gevelstenen en staat vooral sterk in de markt van kleiklinkers.





Binnen- en buitenland

"De afgelopen jaren is onze steenbakkerij nog sterk gegroeid. Niet alleen in eigen land verkopen we almaar meer: een groot deel van de in Oudenaarde geproduceerde stenen en kleiklinkers is nu al bestemd voor export. We voeren niet alleen uit naar de buurlanden, maar ook naar Scandinavië, Oost-Europa, Japan, Rusland, Amerika, het Arabisch Schiereiland en India. En ook daar zit groei in", zegt de baas van de steenbakkerij.





"De blikvanger op onze bedrijfssite hier langs de Schelde wordt een modern kantoorgebouw, samen met de heraanleg van de omgeving", gaat Vande Moortel verder.





Hernieuwbare energie

"De bouw van de kantoren gebeurt volgens de laatste moderne technieken, inclusief hernieuwbare energiebronnen. Dit nieuwe deel sluit ook naadloos aan bij onze productiehallen op de site. Door de plaats van de nieuwbouw zal die wel alle aandacht opeisen en beeldbepalend zijn. Zowel het gebouw als de functionele ruimte errond zijn ontworpen met oog voor de aansluitende Scheldevallei. De uiteindelijke integratie van de site in haar omgeving vonden we belangrijk in dit project, omdat we met de Schelde en het gebied zo sterk zijn verbonden", zegt Vande Moortel.





De steenbakker koppelt aan de groei en nieuwbouw ook bijkomende tewerkstelling. "We hebben nu een honderdtal mensen in dienst. Daar komen er nog ongeveer 25 bij. In een straal van 25 kilometer rond Oudenaarde voeren we al een aanwervingscampagne", zegt Vande Moortel. Hij is vooral op zoek naar machine-operatoren en productiearbeiders, onderhoudselektriciens en -mecaniciens, technici en vertegenwoordigers. De aanbiedingen staan op www.vandemoortel.be/jobs