21-plussers maken overgang van oud naar nieuw in Harmonie in Oudenaarde Ronny De Coster

31 december 2018

09u28 0 Oudenaarde In zaal Harmonie vindt in de oudejaarsnacht de party “2018 becomes 2019” plaats voor een publiek van 21+. Nadiem Shah, Monsters en Bock & Balls zijn de muziekmakers met dienst.

“De party begin om 1 uur en we verwelkomen een publiek van 21 jaar en ouder. Aan de kassa word je identiteitskaart gecontroleerd”, waarschuwt organisator Wim Merchiers.

Het aantal bezoekers is beperkt. “In voorverkoop zijn er alvast geen tickets meer te verkrijgen, maar aan de kassa kunnen we er nog 50 verkopen. Na drie uur hanteren we het principe, dat er telkens iemand binnen kan, wanneer iemand anders de zaal heeft verlaten. Je kan dus maar beter binnen blijven”, grapt Merchiers.

Meer info: http://harmonieoudenaarde.be