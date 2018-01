21-jarige al twee keer beschonken achter stuur betrapt 27 januari 2018

De amper 21-jarige J. D. K. uit Oudenaarde moest zich gisteren al voor de tweede keer in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden voor sturen onder invloed van alcohol. Deze keer verloor hij met 1,26 promille alcohol in het bloed de controle over het stuur op de Westerring in Oudenaarde, waardoor hij in de berm terecht kwam. "Ik heb veel spijt en het zal ook niet meer gebeuren", vertelde de jongeman. De politierechter legde hem een effectieve geldboete van 1.600 euro en 3 maanden rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)