17 hellingen, 175 renners en 1 miljoen supporters: Vlaanderens Mooiste in enkele cijfers Lieke D'hondt

05 april 2019

17u33 0 Oudenaarde Vlaanderens Mooiste is doorgaans goed voor een haast poëtisch wedstrijdverslag, maar in de aanloop naar de wedstrijd staan we ook eens stil bij de cijfers achter de legendarische wedstrijd. Van het aantal wedstrijdkilometers tot het aantal seingevers of de afstand die de volgwagens afleggen tijdens de koers: de Ronde van Vlaanderen is een cijferkanon.

103 edities

De eerste Ronde van Vlaanderen werd gereden in 1913. Enkel tijdens de Eerste Wereldoorlog was er geen editie van Vlaanderens Mooiste.

8 keer finishen in Oudenaarde

De finish van de Ronde lag oorspronkelijk rond Gent, daarna was Meerbeke jarenlang de gekende aankomstplaats. Sinds 2012 ligt de finish in Oudenaarde. De stad heeft een overeenkomst om dat minstens nog tot 2023 zo te houden.

270,1 kilometer

Dat is de officiële afstand van de Ronde dit jaar. De race is ongeveer even lang als de edities van de voorbije jaren, maar opmerkelijk korter dan de langste editie ooit: in 1913 moesten de renners maar liefst 324 kilometer bedwingen.

175 renners

Het peloton is 175 renners groot. Zij komen uit voor 25 verschillende ploegen. Dat is opmerkelijk minder dan de Ronde met het meeste aantal starters in 1948. Toen stonden 265 renners aan de start.

17 hellingen

Tussen de startplaats in Antwerpen en de aankomst in Oudenaarde komen de renners 17 hellingen tegen. Ze beklimmen in Kluisbergen 3 keer de Oude Kwaremont en moeten 2 keer over de Paterberg. De enige nieuwe helling is dit jaar Ladeuze in Maarkedal.

5 kasseistroken

Alle officiële kasseistroken liggen dit jaar in de Vlaamse Ardennen: de Lippenhovestraat en de Paddestraat in Zottegem, de Holleweg in Oudenaarde, de Haaghoek in Horebeke en de Mariaborrestraat in Maarkedal.

372 minuten

Zo lang doen de renners over hun Ronde van Vlaanderen als ze het snelste schema volgen. Ze rijden dan aan een gemiddelde van 45 kilometer per uur. Fietsen ze volgens het traagste schema, aan 39 kilometer per uur, dan doen ze er 427 minuten over. De allertraagste Ronde van Vlaanderen werd trouwens in 1921 gereden. De renners haalden toen een gemiddelde snelheid van 25,17 kilometer per uur.

70 volgwagens

Niet alleen de renners denderen over het parcours zondag, ze worden achternagezeten door 70 volgwagens. Dat zijn allemaal Volvo's trouwens. Die volgen zowel de heren, dames, junioren als De Ronde Fan Ride. In de wagens zitten niet alleen de koersdirecteurs en juryleden, ook dokters, commissarissen en vips volgen de rit in zo'n wagen. Om één vipwagen te huren die de koers van start tot finish volgt, betalen de inzittenden samen 4.000 euro.

25.000 kilometer

De volgwagens leggen allemaal samen een afstand van ruim 25.000 kilometer af. Dat is de afstand van België naar Australië, en terug.

1.218.348 televisiekijkers

In Vlaanderen alleen keken in 2018 meer dan 1,2 miljoen wielerliefhebbers naar de Ronde. Een stijging van 11 procent in vergelijking met 2017.

1.000.000 supporters

Organisator Flanders Classics schat het aantal supporters langs de kant van de weg op één miljoen. Het exacte aantal varieert jaarlijks en hang vooral af van het weer.

924 boetes voor overdreven snelheid

Met het openbaar vervoer, de fiets of te voet naar de Ronde komen kijken is misschien wel een goed idee. De politiediensten zetten ook dit jaar in op snelheidscontroles. Vorig jaar controleerden ze 7.953 voertuigen, 923 bestuurders reden te snel.

1.950 seingevers

Om de wedstrijd zondag in goede banen te lijden, zijn 1.950 seingevers op pad. Zij staan in voor de veiligheid van de renners op het parcours en de supporters die langs het parcours staan. Een seingever doet zijn opdracht vaak uit liefde voor de koers: ze krijgen een vergoeding van 10 euro per doortocht.

380 beveiligingsagenten

De veiligheid is prioritair tijdens een massaevenement zoals de Ronde van Vlaanderen. Daarom lopen er zondag ook 380 beveiligingsagenten rond in Oudenaarde en omstreken.

16.000 wielertoeristen

Ook dit jaar rijden 16.000 wielertoeristen hun Ronde van Vlaanderen. Dat is het maximum aantal toegelaten deelnemers om de veiligheid te garanderen en ervoor te zorgen dat de renners toch ietwat vlot de hellingen à la Koppenberg en Oude Kwaremont kunnen bedwingen.

1.100 vrouwen

Naast de 14.900 mannen staan ook 1.100 dappere vrouwen aan de start van We Ride Flanders.

63 nationaliteiten

Een recordaantal buitenlandse wielerfans hebben zich dit jaar ingeschreven. Maar liefst 63 verschillende nationaliteiten zullen zaterdag in de Vlaamse Ardennen rondrijden. Belgen, Nederlanders en Engelsen zijn het meest vertegenwoordigd, maar je kan zaterdag ook 1 inwoner van Gibraltar tegenkomen, 2 Koreanen en 3 Chilenen.