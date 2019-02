16.000 euro boete voor zwartwerk in pitazaak LDO

15 februari 2019

17u37 0 Oudenaarde Een uitbater van een pitazaak in Oudenaarde moet 16.000 euro boete betalen wegens zwartwerk. Tijdens twee controles was er telkens één persoon aan het werk die niet correct was ingeschreven.

De niet-ingeschreven werkkrachten werden betrapt toen ze achter de toog herstellingswerken uitvoerden, de tafels afruimden en afrekenden. Bij de controles bleek bovendien dat de mannen geen machtiging hadden om langer dan drie maanden in België te verblijven.

De uitbater van de pitazaak betwistte in de rechtbank dat de mannen voor hem werkten. “Ze verrichten enkel een vriendendienst voor mijn cliënt”, legde de advocaat van de beklaagde uit. “Eén van hen woonde boven de zaak en sprong bij op een druk moment omdat de uitbater naar een begrafenis moest in Pakistan. De tweede persoon was een vaste klant die voorstelde om de defecte koffiemachine te repareren.”

De rechter oordeelt dat er wel sprake is van een overtreding en legt de uitbater een boete van 16.000 euro op.