150 uur werkstraf voor jonge drugdealer die ontmaskerd werd door ouders

10 december 2018

13u44

Oudenaarde Een 22-jarige jongeman uit Oudenaarde is veroordeeld tot 150 uur werkstraf voor het bezit en de verkoop van drugs. Het waren zijn ouders die de politie verwittigden en vroegen om een huiszoeking nadat ze wit poeder hadden gevonden op het nachtkastje van hun zoon.

De ouders waren extra bezorgd omdat ze eerder al een zoon verloren hadden aan een overdosis drugs. Tijdens de huiszoeking in 2017 werden 21,64 gram cocaïne, twee xtc-pillen en mephedrone gevonden. Bij het uitlezen van zijn gsm vond de politie ook berichten die de verkoop van drugs bevestigden.

De jongeman bekende dat hij in Dentergem en Zwevegem aan vijf meerderjarigen drugs had verkocht. De jongeman zei tijdens de pleidooien dat hij uiteindelijk wel blij was dat zijn ouders zo ongerust waren en dat hij zich sindsdien residentieel had laten begeleiden en dat hij ondertussen vast werk heeft. Thibauld V. moet ook een boete van 8.000 euro betalen, waarvan 480 euro effectief.