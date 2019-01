144 kilometer per uur waar 70 toegelaten is: bestuurder moet rijbewijs één maand inleveren LDO

11 januari 2019

11u58 0 Oudenaarde De politierechter in Oudenaarde heeft een 59-jarige man een rijverbod van één maand opgelegd omdat hij met 144 kilometer per uur door de Minderbroederstraat in Oudenaarde reed.

De snelheid is in die straat normaal beperkt tot 70 kilometer per uur. De advocaat van de man vertelde aan de politierechter dat de Minderbroederstraat wel geschikt is om wat sneller te rijden. “Aan de foto’s te zien is het een tweevaksbaan met weinig zijstraten, dus de straat laat het wel een beetje toe. Mijn cliënt is normaal gezien ook geen snelheidsduivel.”

De politierechter tilde wel zwaar aan de overtreding. Ze wees erop dat de Minderbroederstraat een belangrijke toegangsweg is naar het centrum van Oudenaarde en legde de man een rijverbod van één maand en een boete van achthonderd euro op.