14 meter hoge kerstboom op Markt van Oudenaarde krijgt 1.000 kerstbollen en 20.000 lampjes Ronny De Coster

10 december 2018

21u06

Bron: Eigen berichtgeving 0

De grote kerstboom die op het Markt van Oudenaarde is geplaatst, is een geschenk aan de stad: de boom is geschonken door Re-Vive, de Gentse projectontwikkelaar die de oude Saffersfabriek aan de Dijkstraat heeft gekocht en daar een woonwijk wil ontwikkelen.

Vandaag ziet de boom er nog vrij kaal uit, maar volgens Joachim Deman, communicatieverantwoordelijke van Re-Vive, wordt het een pronkstuk. “Drie mensen zullen twee dagen bezig zijn met de versiering. Er komen in de boom maar liefst 10.000 kerstbollen en ook 20.000 lichtjes”, voorziet Deman.