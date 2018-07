129 paarden op afspraak voor traditionele Amelbergaommegang 25 juli 2018

De ruitersommegangen lokken overal minder paarden, Asper moest het op een zondag met 36 stuks stellen en Etikhove met 69. In Mater trekt de Sinte-Amelbergaommegang elk jaar door het dorpscentrum en blijft de grootste qua bezetting. Na de opening door trommel,fluitje en dansende nar en de lokale fanfare werden 129 paardenkoppen getel,d waarvan er zowat de helft aangespannen waren in 26 karren en koetsen. Zelfs het kersverse bruidspaar Willy en Marie-Jeanne Naessens was op de afspraak met een vierspan om drie rondjes rond de kerk en het dorpsplein te rijden in kermisvierend Mater.





(MAN)