120 leerlingen nemen deel aan jobbeurs 16 maart 2018

Ruim 120 scholieren hebben gisteren deelgenomen aan de jobbeurs die Voka Oost-Vlaanderen, samen met het GO!-onderwijs en Bernardusscholen, organiseerde. Achttien berdrijven stelden er zichzelf en vooral hun vacatures voor. "Een interessante manier om eens verder te kijken dan je eigen vakgebied", bedacht Jens Diecabooter (18), die samen met zijn klasgenoot Thomas Van Mele (18) onder meer bij de politie zijn licht ging opsteken. "Ik volg een opleiding houtbewerking, maar wie weet word ik wel wijkagent of zelfs fietsenmaker. Want ik koers ook zelf. Om maar te zeggen: ik heb nog niets beslist en vind precies daarom deze jobdag best wel verrijkend. Al wordt de keuze er niet makkelijker op", zegt Jens. (DCRB)