12 bekers voor wereldkampioenen rope-skipping 21 augustus 2018

Het feit dat het meisjesteam en het demoteam wereldkampioen rope-skipping werden in China, ging niet onopgemerkt voorbij voor het stadsbestuur. Vooraleer ze op een WK-terugkeerfeestje onthaald werden in sportcenter Recrean, kregen ze een feestelijke ontvangst in het stadhuis. Dat is wel verdiend, aangezien België en meer bepaald Oudenaarde nu ook bekend zijn tot in China. De deelnemers aan het toernooi werden bedankt met een beker. Dat waren Jana Janssens, Janne Dewaele, Laurena Van Leeuwen, Joyce Detemmerman; Matthias Hiele, Joska en Jilka Lauwerijns, Hanna De Baets, Lode D'Hollander, Jens Ockerman, Kasper De Bruyn en Shana De Jaegher.





(MAN)