10 weken “Start tot run” met de Materrunners Ronny De Coster

06 maart 2019

22u40 0 Oudenaarde “De recreatieve joggingclub “Materrunners” organiseert vanaf dinsdag 2 april tot zondag 9 juni haar 11de start to run sessie.

Deelnemers lopen onder begeleiding op dinsdag- en donderdagavond om 20 uur en op zondagvoormiddag om 10 uur vanaf de Tissenhovemolen in Mater. Het doel is dat de (her)starters na tien weken probleemloos 30 minuten aan één stuk kunnen lopen. Deelnemen kost 10 euro (verzekering inbegrepen)

Alle informatie staat op www.materrunners.be. Inschrijven kan per mail via info@materrunners.be of telefonisch op het nummer 0468/22.12.71.