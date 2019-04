1.952 snelheidsovertreders en 22 met glaasje op achter het stuur tijdens en na de Ronde Ronny De Coster

08 april 2019

13u37 0 Oudenaarde De politie betrapte tijdens de jongste Ronde van Vlaanderen minder auto’s en motoren op overdreven snelheid. Ook het aantal chauffeurs dat onder invloed reed, was lager dan vorig jaar.

Zoals elk jaar hebben meerdere ploegen van de lokale politie van Regio Rhode en Schelde, Brakel, Ronse, Vlaamse Ardennen, Geraardsbergen/Lierde, Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem, Erpe-Mere/Lede, Denderleeuw/Haaltert, Dendermonde en politiezone MIRA (West-Vlaanderen) specifieke verkeerscontroles uitgevoerd tijdens en na de doortocht van de Ronde van Vlaanderen.

De politie heeft 37 mensen ingezet, die op 15 verschillende plaatsen onder andere snelheids-, alcohol- en drugcontroles hebben uitgevoerd.

22 met glaasje op

De agenten hebben 670 weggebruikers onderworpen aan een ademtest. 22 bestuurders hadden te veel gedronken. Dat is 1,03%. In 2018 was dat 2,56%. Er werden 185 drugtests en 5 speekseltesten afgenomen waarvan er 3 positief bleken te zijn (tenover 1 vorig jaar).

Snelheidsovertredingen

Ook op vlak van snelheidsovertredingen is het cijfer verbeterd. In totaal zijn 23.334 auto’s en moto’s op hun snelheid gecontroleerd. 1.952 gingen over de limiet, wat neerkomt op 7,23% overtreders. Dat resultaat komt overeen met het gemiddelde van snelheidsovertredingen op de verkeersveilige dag. En het is beter dan bij de Ronde van Vlaanderen vorig jaar, toen 11,62% te hard reed en het jaar 2017 met 9,64% overtreders.

Naar de rechtbank

Bij de verwerking van de overtredingen zal het parket ook nagaan of er ‘recidivisten’ bij zijn, bestuurders die meerdere malen werden geflitst in 2019 of verspreid over de voorbije 5 jaar. Die resultaten zijn nu nog niet bekend. Net zoals voorgaande jaren komt er ook dit jaar voor de politierechtbank in Oudenaarde een themazittingsdag waarop alle recidivisten/snelheidsovertreders gedagvaard worden. De datum van die procesdag is nog niet gekend.