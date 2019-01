1.100 leerlingen van Bernardusscholen leren de valkuilen van het internet kennen “Foto’s die je op SnapChat plaatst, verdwijnen niét na 7 seconden” Ronny De Coster

11 januari 2019

15u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Geloof toch maar niet dat foto’s die je op SnapChat deelt na 7 seconden verdwijnen, besef dat hackers permanent op de loer liggen en weet met we je omgaat omgaat op het internet: dat was de boodschap die zevenhonderd leerlingen van het Bernarduscollege in Oudenaarde en nog eens vierhonderd van Bernardustechnicum vandaag ingepeperd kregen van specialisten van een internetbeveiligingsbedrijf. “Je hebt geen idee hoe talrijke en hoe groot de valkuilen zijn”, zegt Sophie Crabeels van initiatiefnemer SpotIT.

Het Merelbeekse bedrijf SpotIT is gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met de beveiliging van computernetwerken. “We focussen niet enkel op het technische aspect, maar ook op de bewustmaking van het belang rond databescherming. In bedrijven organiseren we opleidingen om personeel te techniek te tonen om hacking en andere vormen van computercriminaliteit tegen te gaan. Het is ook heel belangrijk dat mensen zich van de gevaren bewust zijn”, zegt Sophie Crabeels van SpotIT.

Die bewustwording is niet alleen een zaak voor het bedrijfsleven: ook kinderen en jongeren staan bloot aan de gevaren van het web. “Liefst 96% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar gebruikt vandaag het internet en 72% van de jongeren vanaf 15 jaar heeft een profiel op een of meerdere sociale media. Bijna iedere tiener heeft een computer en/of smartphone ter beschikking. Gevoelige foto’s of berichten worden soms gedeeld met risico op misbruik of een account wordt gehackt”, motiveert Crabeels, waarom ze vandaag met een team specialisten op neerstreek in de Bernardusscholen Oudenaarde.

Tips

“De allerbelangrijkst tip is: zet niets op het internet, waarvan je niet zeker bent dat de hele wereld het mag zien vandaag en voor altijd. Want je mag niet geloven, dat zaken van het internet verdwijnen. Het is ook een misvatting, dat foto’s die je deelt op het populaire SnapChat na 7 seconden weer weg zijn. Er bestaan wel degelijk programma’s die je foto’s heimelijk kopiëren”, waarschuwt Crabeels. “En dek je webcam af als je hem niet gebruikt, zodat hackers je niet filmen terwijl je dat niet weet”, raadt ze ook aan. Ook een gouden tip van de specialisten: gebruik niet overal hetzelfde paswoord en verander het ook geregeld.

Zien de gevaren niet

“Zeer nuttig en zelfs zeer nodig”, zegt Ingrid De Smet, directeur van de tweede graad van het Bernarduscollege, over de waarschuwingen die haar leerlingen vandaag kregen. “Jongeren zien de gevaren niet altijd. De nieuwe leerplannen voorzien dat we hen ook hiertegen wapenen. We worden nu en dan wel geconfronteerde met leerlingen die het slachtoffer zijn van cyberpesten. Oplichters zijn zo gewiekst, dat we er alles moeten aan doen om jongeren zich daarvan bewust te maken en uit te leggen hoe ze problemen kunnen voorkomen”, besluit De Smet.