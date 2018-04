"Zeer gevaarlijk voor wandelaars en fietsers" ILLEGAAL PAINTBALLKAMP PAL IN NATUURGEBIED RONNY DE COSTER

07 april 2018

02u46 0 Oudenaarde In het natuurgebied De Reytmeersen in Oudenaarde is een illegaal paintballkamp ontdekt. "Zoiets hoort hier niet thuis en is gevaarlijk voor mens en dier. Dit is volgens mij het werk van volwassenen, wat me nog meer shockeert", reageert boswachter Björn Deduytsche. Hij heeft een proces-verbaal opgesteld. De daders riskeren een forse boete.

Het paintballkamp is aangetroffen vlakbij de brug over de Schelde op de grens van Nederename en Welden. "Een wandelaar deed de ontdekking en heeft ons verwittigd", vertelt Björn Deduytsche, boswachter van het Agentschap Bos en Natuur, dat het 47 hectare grote natuurgebied beheert. "Hier en daar liggen gele plastic bolletjes verspreid: dat zijn de capsules waarin de verf zat. Die heeft natuurlijk overal sporen achtergelaten. Een eind verderop vonden we op twee plaatsen ook nog beschuttingen, waarachter de deelnemers van het paintballspel zich voor elkaar verstopten. Die waren gebouwd met houten paletten. Ze hebben bij de bouw van die kampen toch behoorlijk wat moeite gedaan en moeten daar toch uren mee bezig zijn geweest. Het is duidelijk dat dit niet het werk is van kinderen. Zeul maar eens met zware palletten door weiden en bos. Ik zie tieners ook niet meteen aan die pistolen geraken, die je hiervoor nodig hebt: zij zullen voor het beoefenen van deze sport al sneller naar een indoor accommodatie gaan. En zo hoort het ook. Paintballen in het natuurgebied, dat is volkomen illegaal: het is in strijd met het bosdecreet", merkt Deduytsche op.





Gevaarlijk

"Paintballen in dit gebied is bovendien gevaarlijk voor mens en dier", gaat de boswachter verder. "De Reytmeeren is één van de zeldzame natuurgebieden die we openstellen voor het publiek. Liefhebbers kunnen hier fietsen en wandelen, kinderen kunnen hier spelen. Het is absoluut onverantwoord om hier met paintballpistolen bezig te zijn. Ik zou het niet willen meemaken dat een kind zo'n verfkogel in hun gezicht krijgen. En die plastic verfcapsules zijn schadelijk voor de gallowayrunderen en de konikpaarden die wij in dit gebied laten grazen. Die dieren zijn heel nuttig als natuurbeheerders. Stoorzenders zoals paintballers brengen alle inspanningen om de natuur hier alle kansen te geven in het gedrang", legt Deduytsche uit waarom hij heel zwaar tilt aan de ontdekking van het paintballkamp.





Personeel van het Agentschap Natuur en Bos heeft het kamp intussen ontruimd en zo goed als mogelijk ook de verfcapsules opgeraapt. Er is een proces-verbaal opgesteld tegen onbekenden. Boswachter Björn Deduytsche doet een oproep naar getuigen om de bouwers van het kamp nog te kunnen opsporen. Ze riskeren een forse boete.