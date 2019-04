“We moeten nu wel afwassen, maar geen berg afval meer opruimen” Ronny De Coster

07 april 2019

18u33 0 Oudenaarde In de jeugdzone op een paar honderd meter van de aankomst van de Ronde kregen bezoekers hun dranken dit jaar voor het eerst geserveerd in herbruikbare plastic bekers.

“Sommigen keken een beetje raar op, omdat ze 2 euro moesten waarborg moesten betalen, maar dat is natuurlijk de enige manier om te beletten dat bekers nog in de berm worden gegooid. We hebben nu wel een berg afwas, maar geen berg afval”, vertellen Lucas, Bruno en Willem.