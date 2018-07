"Waarom geen gratis wifi in ziekenhuis?" 24 juli 2018

02u30 0 Oudenaarde Overal gratis wifi in het stadscentrum, maar in het ziekenhuis moet je 2,50 euro per dag betalen om gebruik te maken van het internet. "Kan niet", vindt Open Vld-raadslid Murat Yurtay. "Een bewuste keuze", reageert de directie.

Wie Oudenaarde bezoekt, kan overal in het centrum gratis surfen. In totaal staan er veertien zenders die een netwerkdekking verzekeren op de Markt, Kleine Markt, Droesbekeplein, Ronde van Vlaanderenplein, Broodstraat, Hoogstraat en Nederstraat. "Wie enkele meters verder in het AZ Oudenaarde ligt, moet echter betalen om op internet te kunnen", hekelt Open Vld-raadslid Murat Yurtay. "Zelf ben ik hier al verschillende keren over aangesproken geweest. In heel wat openbare gebouwen kan je wél gratis surfen. In een ziekenhuis zou dat ook het geval moeten zijn. In vele ziekenhuizen is dat trouwens al zo. Oudenaarde loopt achter", meent Yurtay. "Vooral voor patiënten die er vele weken in een bed moeten liggen, is betalend internet een serieuze kost. Zij kunnen dus geen film bekijken, niet chatten met het thuisfront of e-mails lezen. Een jammere zaak, want zij kiezen er niet voor om daar te liggen."





Bewuste keuze

Concreet betaalt de patiënt in het AZ Oudenaarde 2,50 euro om een dag op het internet te surfen. Voor een week betaal je 5 euro. Die vergoeding wordt aangerekend op de factuur. "Betalend internet is een bewuste keuze", reageert algemeen directeur Ann De Maere. "In het ziekenhuis beschikken we over een apart patiëntennetwerk in het kader van de beveiliging van de medische gegevens van onze patiënten. Deze beveiliging en privacy is iets wat trouwens steeds belangrijker wordt. De kosten die we maken om een apart netwerk aan te bieden, moeten ergens verhaald worden. Daarom laten we de patiënten ervoor betalen", legt ze uit.





Supplement

Door internet apart aan te rekenen, betalen alleen de patiënten die er ook echt gebruik van maken. "We zouden de kosten standaard bij het kamersupplement kunnen rekenen, maar dat lijkt ons niet fair tegenover de patiënten die geen internet gebruiken. We houden het kamersupplement zo laag mogelijk om een ziekenhuisopname voor iedereen betaalbaar te houden. Een aanpak die loont, want ons ziekenhuis behoort tot de tien goedkoopste van het land."





De Belgische ziekenhuizen rekenen gemiddeld een kamersupplement van 52 euro per dag aan. In Oudenaarde bedraagt de kamertoeslag maar zo'n 35 euro. "Wat het internetgebruik nog betreft, stellen we trouwens ook vast dat steeds meer patiënten een eigen data-abonnement hebben", merkt De Maere nog op.





(TVR)