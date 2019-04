“Voor elk mogelijk incident in en rond het parcours van de Ronde is een noodscenario uitgetekend” Noodplanners Tom De Bleeckere en Peter Martens houden hulpverleners op zelfde golflengte Ronny De Coster

05 april 2019

11u53 0 Oudenaarde Komt een ziekenwagen dit weekend wel op tijd als in de Vlaamse Ardennen iemand thuis een hartaanval krijgt? Vindt de brandweer bij een eventuele woningbrand nog zijn weg tussen de duizenden wielerfans en wielertoeristen? Het veiligheidsapparaat dat schuil gaat achter Vlaanderens wielerwedstrijd, is ronduit indrukwekkend en tot in de puntjes uitgekiend. “We zijn op alles voorbereid, al mag je verrassingen nooit uitsluiten”, weten Tom De Bleeckere en Peter Martens, die als noodplanners een cruciale sleutelrol vervullen tussen de verschillende hulpdiensten.

Politie, brandweer en medische hulp bemannen met een dertigtal mensen elk een dispatching in de brandweerkazerne in Oudenaarde. Omdat de drie diensten elk heel veel radioverkeer binnen krijgen waarvan een groot deel voor de andere overbodig en zelfs storend kan zijn, zitten ze apart. Maar er is wel een voortdurende uitwisseling nodig van informatie die ze alle drie wél aanbelangt. Die cruciale verbindingsrol in de veiligheidscel vervullen de Oudenaardse noodplanner Tom De Bleeckere en zijn Kruisemse collega Peter Martens. Zij houden vanuit een container naast de kazerne voortdurend contact met de drie veiligheidspartners, kanaliseren de informatiestroom en kunnen daardoor snel aangeven waar er op het terrein moet ingegrepen worden.

“Om de twee uur -en direct als er iets zou gebeuren- vergaderen we in onze container met afgevaardigden van politie, brandweer, medische hulp. We houden ook contact met de burgemeester, de gouverneur en de procureur, zodat er bij problemen onmiddellijk kan ingegrepen worden”, legt Tom De Bleeckere uit.

Overal camera’s

In de eerste plaats bestaat de opdracht erin om te waken over de mobiliteit: tienduizenden wielerfans zoeken zich een plek langs het parcours, sommigen verplaatsen zich tijdens de wedstrijd en na afloop moet iedereen vlot de regio kunnen verlaten.

“Dit jaar hebben we daarbij voor een eerst een extra hulpmiddel: Proximus zal een monitoring doen van de gsm-toestellen die in de regio actief zijn en kan daarmee met een nauwkeurigheid van 93% in realtime tonen hoeveel mensen er op de verschillende plaatsen staan. Daarnaast beschikken we op tientallen camera’s langs het parcours. We kunnen zelfs beelden capteren van de vrt-camera’s, ook als die niet op uitzending zitten”, vertelt Peter Martens.

De grote uitdaging bestaat erin, dat we niet alleen de veiligheid in en rond de koers moeten verzekeren. Er moeten ook nog ambulances klaar staan en op tijd komen als bijvoorbeeld iemand thuis een hartaanval krijgt. En als er op de Kwaremont een kalf wil geboren worden, moet de veearts daar ook geraken. Tom De Bleeckere, noodplanner

“Op vlak van veiligheid is de Ronde van Vlaanderen de grootste organisatie in de provincie en misschien zelfs daarbuiten. Er zijn natuurlijk ook wel grote festivals, maar die zijn statisch: ze spelen zich af op één plaats. De Ronde van Vlaanderen is voortdurend in beweging. Dat maakt, dat ook die veiligheidsvoorzieningen in de loop van de dag moeten verschuiven. De grote uitdaging bestaat erin, dat we die dag niet alleen de veiligheid in en rond de koers moeten verzekeren. Er moeten ook nog ambulances klaar staan en op tijd komen als bijvoorbeeld iemand thuis een hartaanval krijgt. En als er dit weekend in Kwaremont een koe een kalfje moet krijgen, dan moeten wij ervoor zorgen, dat de veearts zich niet vastrijdt in de drukte van de koers. Vanuit onze veiligheidscel kunnen wij perfect zien langs welke weg we een ambulance, een brandweerwagen of om het even wie dringend hulp moet bieden, kunnen sturen. Brandweer- en ziekenwagens vertrekken dit weekend ook niet vanuit hun gebruikelijke uitvalsbasis: ze staan op verschillende plekken de regio verspreid en worden in de loop van de dag zelfs verplaatst, zodat er in noodsituaties geen tijd wordt verloren”, legt De Bleeckere uit.

Voor elke helling en belangrijkse passage hebben we een alternatieve route uitgetekend die kan gevolgd worden mocht er zich iets voordien dat we vòòr de doortocht van de Ronde niet opgelost krijgen. Zelfs voor de aankomst bestaat zo’n noodscenario



Peter Martens, noodplanner

De veiligheidscel lijkt op alle denkbare voorvallen voorbereid. Al kunnen ze verrassingen nooit uitsluiten, zoals vorig jaar, toen actievoerders zich hadden vastgeketend aan de brug over de Schelde in Kerkhove. De politie heeft wel kunnen beletten, dat de koers erdoor stil viel.

“Eigenlijk hebben we voor alle cruciale plekken een noodscenario klaar: voor elke helling hebben we een alternatieve route uitgetekend die kan gevolgd worden. Gebeurt er iets op de Koppenberg dat we niet opgelost krijgen tegen het moment dat het peloton moet passeren? Dan kunnen we de koers perfect omleiden. Zelfs de aankomst kan in laatste instantie nog veranderd worden. Maar laat ons hopen dat dit allemaal niet hoeft en dat alles vlot en rustig verloopt”, besluit Peter Martens.