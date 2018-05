"Vluchtmisdrijf? Nee, ik sprak gewoon hun taal niet" 05 mei 2018

J. V. (39) uit Oudenaarde liep in de politierechtbank al zijn twaalfde veroordeling op. Deze keer stond hij terecht voor een ongeval ter hoogte van het Sompelplein. "Mijn cliënt stond er voor een gesloten slagboom, waarna de slagboom herhaaldelijk omhoog en omlaag ging vanwege een technisch defect", deed zijn advocaat het verhaal. "Een ongeduldige chauffeur achter hem begon te claxonneren, waardoor hij is uitgestapt om haar uit te leggen wat er aan de hand was. Op dat moment bolde zijn wagen echter achteruit en kwam tegen de gevel van een woning terecht." De opgeschrikte bewoners kwamen daarop naar buiten. De man vertelde dat hij zijn wagen zou parkeren en terugkomen, maar deed dat niet. "Maar ik wou helemaal niet vluchten", vertelde hij. "Ik woon amper 80 meter verder. Ik kon gewoon niet met hen praten, omdat ik hun taal niet verstond". De politierechter sprak de man vrij voor vluchtmisdrijf. Hij komt er van af met een boete van 160 euro.





(TVR)