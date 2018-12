“Verkeerssituatie in Graaf van Landaststraat onhoudbaar: in twee jaar tijd mijn auto al drie keer aangereden” Ronny De Coster

10 december 2018

17u31

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Een uitwijkende vrachtwagen heeft vandaag in de Graaf van Landaststraat in Eine de geparkeerde auto van Jean-Paul Maroy geramd. “Het is de derde keer in twee jaar tijd dat dit me overkomt.

Onze straat is gewoon te smal voor het zware verkeer dat ze te slikken krijgt. Stad en Vlaams gewest moeten dringend ingrijpen”, zegt Jean-Paul.

De VW Golf van Jean-Paul heeft zware averij opgelopen, toen een vrachtwagen moest uitwijken voor een tegenligger: de zijspiegel is afgebroken, een portier en de zijflank zijn zwaar geblutst en ook het voorwiel van de auto is te vervangen. “Ik kom er niet met tweeduizend euro”, vreest Jean-Paul.

“Deze keer mag ik me nog gelukkig prijzen, dat de chauffeur zo eerlijk was om te stoppen. Vorige keer pleegde de aanrijder vluchtmisdrijf. Het is nu de derde keer in twee jaar tijd, dat mijn auto hier voor de deur wordt aangereden. De verkeerssituatie in de Graaf van Landaststraat wordt almaar problematischer. Hier komt veel te veel zwaar verkeer door. We krijgen hier al de vrachtwagens die van de N60 naar Nederename en naar de Scheldekant moeten door onze straat. Al het verkeer van en naar de steenbakkerij aan de Schelde dendert voor onze deur voorbij. Het grote probleem is, dat onze straat te smal is: als twee vrachtwagens elkaar kruisen, moet één ervan op het trottoir rijden ofwel tegen een auto knallen”, klaagt Jean-Paul aan.

Gewijzigde circulatie nefast

“De problemen zijn erger geworden sinds de verkeerssituatie op andere plaatsen in Eine is gewijzigd. Wij krijgen nu ook verkeer dat de Fietelstraat vermijdt te slikken. De stad en het Vlaams gewest moeten dringend maatregelen nemen om de Graaf van Landaststraat verkeersveiliger en leefbaarder te maken. Misschien zijn ongevallen als dat met mijn auto al te vermijden door gewoonweg het trottoir te versmallen. Op sommige plaatsen is het bijna drie meter breed. Dat is eigenlijk toch niet nodig. Maar ook voor de veel te grote verkeersdruk moeten er een oplossing komen. Wij durven onze auto hier nog amper parkeren”, zegt Maroy.