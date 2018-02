"Vergoeding? Met mand streekbieren was hij al blij" MUZIEKBAND AMPERSAND STRIKT JELLE DE BEULE VOOR VIDEOCLIP RONNY DE COSTER

06 februari 2018

02u30 0 Oudenaarde De Oudenaardse muziekband Ampersand brengt zijn eerste videoclip uit, maar speelt daarin niet zelf de hoofdrol. Daarvoor wisten ze tv-figuur Jelle De Beule te overtuigen. "Hoe we dat voor mekaar kregen? Gewoon gevraagd en stiekem verwacht dat hij zou instemmen. We zijn apetots, want de eerste reacties zijn top", zegt leadzanger Daan Cornelis.

Ampersand bestaat vijf jaar en telt vier muzikanten: Daan Cornelis (lead vocals en rythm guitar), Sven Vansteenbrugge (lead guitar), Bart Smet (bass guitar) en Nikki Kiekens (drums & backing vocals). De band deed al optredens op onder meer de Adriaan Brouwer Bierfeesten, Bizonrock, de Keizer Karel Cup, als support van Gheppetto and the Whales en de Zulzeekse Feesten.





Via Facebook

Een eigen cd hadden ze ook al, maar op het idee voor een videoclip kwamen ze pas in het vooruitzicht van een volgende schijf.





"Alleen: wij zijn geen acteurs. Dus dachten we toch maar een beroep konden doen op mensen die daarvoor beter geschikt zijn. Toen kwam het idee om Jelle De Beule te vragen. Waarom hij? Voor ons en ook voor ons publiek is dat een icoon. We zijn allemaal fan van zijn humor. En dus dachten we: laten we het hem gewoon vragen. We zijn hem gaan zoeken op Facebook, stuurden hem een bericht en tot onze verbazing stemde hij nog in ook. Ik moet wel zeggen, dat we tot op het laatste moment wel getwijfeld hadden of hij echt wel zou opdagen, want we waren niet eens zeker of het Facebook-profiel wel effectief van hem was. De profielfoto deed ons nogal twijfelen", vertelt Daan.





Maar De Beule was op de afspraak. "We hebben onder meer in de Brouwerij Liefmans en in de kleiputten gefilmd. Lennert De Smet, een vriend van ons, acteert mee. Hij is de man met de hoed. Zelf zijn we ook in de clip te zien, maar als figuranten. Het was enorm plezant om die video te maken. De Beule is heel professioneel, maar ook aangenaam in de omgang. Hij vertelde dat hij dit voor ons wou doen, omdat hij het gewoon zelf tof vond. Hij wou niet eens een vergoeding. We hebben hem dan maar een mand met streekbieren cadeau gedaan en daar was hij heel tevreden mee", vertelt Daan.





Enthousiaste reacties

De video is intussen uit en de reacties blijven niet uit. "Iedereen is heel enthousiast en reageert verbaasd omdat Jelle er in zit. Die clip biedt aan de song een enorme meerwaarde. En ik vind het ook enorm goed gefilmd. Het camerawerk is van Victor Van De Venne uit Oudenaarde, een vriend van ons, die video studeert en ook al zijn eigen bedrijfje Visual Events is gestart."





'Paper Town' kan je zien op Facebook-pagina van Ampersand en ook op Youtube.com