"Verfrissend, maar niet zonder gevaar" ZONNEKLOPPERS NEGEREN ZWEMVERBOD, SCHEPEN WAARSCHUWT THOMAS VANDEWALLE

27 juli 2018

02u36 0 Oudenaarde De tot nu toe warmste dag van het jaar heeft gisteren heel wat mensen naar de Donkvijver in Oudenaarde gejaagd. Hoewel zwemmen er verboden is, waagden opnieuw heel wat bezoekers er zich in het water. "Bijzonder gevaarlijk", waarschuwt sportschepen Peter Simoens.

Het kwik klom gisteren vlotjes naar 35 graden en dat leverde drukke taferelen op aan de Oudenaardse Donkvijver. Heel wat mensen zochten er verkoeling in het water, al is zwemmen er in principe verboden. Dat staat duidelijk te lezen op verschillende borden die aan de rand van het water werden geplaatst. Op de Donkvijver zijn enkel watergebonden recreatie- en sportactiviteiten toegestaan. Het betreft onder meer surfen, kajakken en waterskiën, die door de plaatselijke eventorganisator The Outsider onder begeleiding worden aangeboden. "We weten dat het niet mag", vertellen de 14-jarige tweelingzussen Merel en Ymke Canoot uit Brakel die er samen met vriendin Femke Bocqué uit Zwalm een sport van maakten om naar het eiland in het midden van de vijver te zwemmen.





Politiepatrouilles

"De waarschuwingsborden zijn duidelijk, maar iedereen zwemt hier. En het lijkt ons ook helemaal niet gevaarlijk. Deze zomer kwamen we al zowat elke dag naar hier afgezakt en nog nooit hebben we iets raars meegemaakt. We moeten toch ergens kunnen afkoelen bij dergelijk hete temperaturen."





Het zwemverbod maakte ook op Beau Delarue, Gregory Lauwaert, Jonas Ronsse en Pieter Verstraeten uit Oudenaarde weinig indruk. "Ik zwem hier al sinds mijn drie jaar en ken de vijver dan ook bijzonder goed", vertelt Pieter. "We zien de politie hier soms patrouilleren, maar ik heb het gevoel dat zij ook maar laten begaan. Het lijkt me ook onbegonnen werk om hier altijd iedereen uit de vijver te halen. Het gebeurt elke dag. Eigenlijk zou het veel beter zijn dat men er hier een zwemvijver met redders van maakt. Dat zou een grote meerwaarde betekenen voor onze stad."





Sportschepen Peter Simoens (Open Vld) benadrukt dat wie zwemt in de Donkvijver dat op eigen verantwoordelijkheid doet en grote risico's neemt. "Er geldt een zwemverbod met redenen. De Donkvijver is bijzonder gevaarlijk.Op sommige plaatsen is hij tot 20 meter diep en dat heeft grote temperatuurverschillen tot gevolg. De ondergrond is bovendien opgespoten en instabiel en dat leidt tot levensgevaarlijke draaikolken", waarchuwt Simoens. "Er zijn al verschillende mensen in verdronken. We hebben het voorstel om er een zwemvijver van te maken trouwens uitgebreid onderzocht, maar dat bleek niet haalbaar. Onder andere de waterkwaliteit vormde een onoverkomelijk struikelblok." De stad vreest ook een schadeclaim van Sportoase dat de exploitatie van het nieuwe zwembad voor haar rekening neemt. De stad garandeerde geen eigen initiatieven te ontwikkelen voor een zwembad.