"Veilig verkeer moet prioriteit worden" GROEN ONDERZOEKT WAT GROOTSTE ZORG IS BIJ BEWONERS RONNY DE COSTER

10 augustus 2018

Inwoners van Oudenaarde maken zich zorgen over de verkeersleefbaarheid in hun stad. Dat is alleszins de conclusie van Elisabeth Meuleman (Groen), nadat zij en andere leden van haar partij de voorbije weken 1.500 Oudenaardse gezinnen hebben bezocht.







"We gingen de voorbije weken met ons team langs bij 1.500 gezinnen in het centrum van de stad en zes deelgemeenten", vertelt Meuleman. Een grote bekommernis steekt er volgens haar met kop en schouders bovenuit: de verkeersleefbaarheid. "De mensen zijn bijzonder bezorgd over verkeersveiligheid in hun straat. We gingen op bezoek bij mensen in de Heurnestraat in Heurne, de Rekkemstraat in Volkegem, de Galgestraat in Oudenaarde, het centrum van Eine en Oudenaarde en in Bevere. Zij klaagden vooral over overdreven snelheid, trillende ramen, een slecht wegdek, onveilige situaties en te weinig aandacht voor de fietser en voetganger", aldus Meuleman.





Vergeetput

"Het voelt wrang aan dat zoveel maatregelen met grote trom worden aangekondigd om vervolgens weer stilletjes in de vergeetput te belanden", pikt Steven Bettens in, die zich als Groen-gemeenteraadslid toelegt op mobiliteit.





Bettens heeft ondertussen een lijst vol gebroken beloftes. "Denk maar aan de Oudstrijdersstraat - Ohiostraat in Nederename en de herinrichting van de schoolomgeving aan de Nederenamestraat: samen met een klankbordgroep (van inwoners) werd de herinrichting besproken en gepland. De plannen zijn klaar, maar de stad slaagt er na vijf jaar nog steeds niet in het noodzakelijke rioleringsdossier rond te krijgen. Of de Martijn Van Torhoutstraat, Abdijstraat en Nederenamestraat. Die zouden volgens de burgemeester in maart 2018 'nog dit jaar worden heraangelegd, vermoedelijk al voor het einde van de zomer', maar ondertussen is er nog niks gebeurd. In de Heurnestraat zouden de voegen - die voor geluidshinder en trillingen met scheuren tot gevolg zorgen - in april worden hersteld. De heraanleg van de Graaf Van Landaststraat zou dit jaar gebeuren. De heraanleg is uitgesteld omdat het rioleringsdossier dat de stad bij de Vlaamse Milieumaatschappij kan aanvragen, nog niet rond is", vertelt Bettens.





"Ook in de Robert De Preesterstraat in Nederename is nog niets gebeurd. De aanbesteding voor de heraanleg werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 juni 2017. De plannen waren klaar, maar in maart van dit jaar werd de aanbesteding stopgezet. Van de heraanleg van het Sint-Jozefsplein is eveneens nog niets in huis gekomen", klinkt het. "Tenslotte blijven ook de fietspaden aan de Weldenstraat en in de spoorwegberm achter het college, waar nog dit jaar mee zou begonnen worden, voorlopig loze beloften", bedenkt Bettens.





Prioriteit

"Verkeersleefbaarheid moet voor de volgende bestuursploeg een prioriteit worden", besluiten de Oudenaardse groenen uit hun rondvraag.