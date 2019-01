“Van school mogen we niet klimaatspijbelen, maar die strafstudie hebben we er met plezier voor over” Ronny De Coster

31 januari 2019

“Het is de tweede keer dat ik voor de klimaatbetoging deelneem en dat wil zeggen, dat ik me aan strafstudie mag verwachten”, bedenkt Agnes Gruloos, terwijl ze samen met haar klasgenote Juno Haelterman van het vierde Latijn in het station van Oudenaarde de trein neemt richting hoofdstad. “Wij mogen op school één keer wettig afwezig zijn. Daarna is het strafstudie. En toch vind ik het mijn plicht om aan het protest deel te nemen. Ik zal met plezier die strafstudie doen, net zoals ik hier 12,80 euro betaal voor een treinticket”, zegt ze.

“Liever straf dan laf”, is ook de leuze van Nicolas Lambrecht, Achille Stockman en Louis Matthijs. “Dat we iets moeten doen voor ons klimaat staat toch niet meer ter discussie: dat is gewoon wetenschappelijk bewezen, toch?” Motiveren de drie laatstejaars wetenschappen-wiskunde hun trip naar Brussel.