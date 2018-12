Tuinmuur voor 15de keer in de vernieling gereden in Oudenaarde “De stad wou een verkeersremmer aanleggen, maar het is een springschans geworden” Ronny De Coster

13 december 2018

13u05 12 Oudenaarde Een chauffeur die op het gladde wegdek van de Heurnestraat in Oudenaarde de controle over het stuur verloor, is op het kruispunt met de Heuvel tegen een bakstenen tuinmuur gecrasht. “De vijftiende keer is het, dat we hier puin moeten ruimen”, zucht Gerda De Smet die aan het gevaarlijke verkeerspunt woont. “We klagen de situatie al jaren aan. De stad legde een verkeersremmer, maar dat is een echte springschans geworden. De situatie is alleen maar erger geworden. Ik ben dit beu en mijn verzekeraar intussen ook”, zucht de vrouw.

Tal van chauffeurs hebben zich donderdag laten verrassen door de eerste gladde wegen. In de Oudenaardse deelgemeente Heurne gebeurde een ongeval in de Heurnestraat. De chauffeur van een auto die reed in de richting Zingem, verloor de controle over het stuur ter hoogte van de spoorwegovergang, waar de weg een bocht maakt. De auto belandde boven op een bakstenen tuinmuur en is klaar voor het schroot. Een kerststalletje dat bovenop de muur stond, werd weggeslingerd. “Het wegdek lag spiegelglad. Hier was duidelijk niet gestrooid”, bedacht de chauffeur.

De plaats van het ongeval heeft op vlak van verkeersveiligheid een kwalijke reputatie: de bakstenen muur op de hoek van de Heurnestraat en Heuvel werd al talloze keren aangereden.

Verzekering

“Het zal intussen de vijftiende keer zijn, dat wij hier puin moeten ruimen”, becijfert Gerda De Smet. “Bijna eens per jaar vliegt er hier eentje in onze tuin. Vorig jaar was de muur drie dagen hersteld en waren de stenen zelfs nog niet gevoegd, toen er weer een auto tegen knalde. De factuur loopt elke keer op tot zo’n drieduizend euro. De autoverzekeringen van de aanrijders betalen nooit de nieuwwaarde voor de muur, waardoor mijn brandverzekering telkens een deel moet bijpassen. Die vindt het intussen ook welletjes geweest. Ze spoort mij aan om bij de stad aan te dringen op een oplossing. Maar al vele jaren sturen we brieven en spreken we met politici om de gevaarlijke verkeerssituatie aan te klagen. En dat heeft nog niet veel uitgehaald.”

Integendeel. “Toen stad en provincie beslisten om hier een fietspad aan te leggen dat fietsers in de bocht de straat over stuurt, is ook het wegdek heraangelegd. Er kwam een soort verkeersplateau om het verkeer trager te doen rijden. Maar dat is compleet mislukt: die drempel heeft het effect van een schans. Daardoor en ook omdat de nieuwe asfaltlaag veel te glad is, gaan auto’s hier uit de bocht”, bedenkt Gerda.

Bloembakken

“We hebben hier al veel zaken uitgeprobeerd. De laatste ingreep was het schilderen van een middenstreep en de aanduiding 50 kilometer per uur op het wegdek. Maar ook dat blijkt niet te helpen”, zegt de Oudenaardse schepen van mobiliteit Lieven Cnudde (CD&V). Hij gelooft dat bloembakken de omgeving van de Heuvel misschien wel verkeersveiliger kunnen maken. “We gaan onderzoeken of we vòòr de spoorweg (als je van Heurne komt) bloembakken kunnen plaatsen. Waar ze precies komen, valt nog te bekijken, want we moeten ook rekening houden met de opritten van woningen”, bedenkt Cnudde.