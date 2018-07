"Tijd dat Belgen koffie écht ontdekken" JASMIEN VUYE (26) OPENT BRANDERIJ CAFÉ GUSTA THOMAS VANDEWALLE

28 juli 2018

02u32 0 Oudenaarde "Belgen weten nog veel te weinig van koffie, en ik zie het als mijn missie om daar verandering in te brengen." En dus heeft Jasmien Vuye (26) in de Kortrijkstraat koffiebranderij Café Gusta geopend.

Hoewel ze pas 26 jaar is, heeft de Oudenaardse Jasmien al een aardig gevuld cv. Na haar studies Communicatiewetenschappen trok ze naar Australië, waar ze ruim twee jaar bleef plakken. "Ik wou op mijn eigen benen staan, iets unieks doen", legt ze uit. "Ik heb in Australië gewerkt op de redactie van een online magazine, en als extraatje kluste ik ook bij als barista in een koffieshop. Daar is de vonk voor koffie overgeslagen."





Eerbetoon aan opa

Die liefde heeft ze ook mee naar huis gebracht, en vormgegeven in Café Gusta, een artisanale koffiebranderij in de Kortrijkstraat. "Ik heb aanvankelijk nog met het idee van een koffiebar gespeeld, maar in België heerst nog altijd niet zo'n koffiecultuur", vervolgt Jasmien. "Ik vreesde dan ook voor de levensvatbaarheid van dat project. Uiteindelijk is het koffiebranden geworden. De naam is een eerbetoon aan mijn grootvader, die tijdens mijn verblijf in Australië overleden is. Hij noemde mij altijd Gusta'tje."





Jasmien schoolde zich om tot een professionele koffiebrander, een beroep dat voornamelijk door mannen uitgeoefend wordt. "Maar dat vind ik niet erg", glimlacht ze. "Ik vind het wel fijn om één van de enige vrouwelijke koffiebranders in het land te zijn. En ik kan best mijn mannetje staan." Zeulen met zeventig kilo zware zakken vol koffiebonen? Geen probleem. "En die bonen brand ik zelf per tien kilogram. Geen massaproductie in Café Gusta, ik behoud volledige controle over het brandproces. Het resultaat? Licht gebrande koffie van topkwaliteit. 'Specialty koffie' heet dat tegenwoordig."





Bezoek=beleving

Iedereen is op dinsdag- en donderdagnamiddag welkom in Café Gusta om koffie te degusteren en te kopen. "Je kan hier zowel bonen als gemalen koffie kopen", legt Jasmien uit. "Voorts verkoop ik ook capsules die in de Nespresso-machines passen. Mijn koffie is overigens goedkoper dan die van Nespresso. Ik wil dan ook dat specialty koffie voor iedereen toegankelijk wordt. Belgen kennen hier nog te weinig van, en ik zie het als mijn taak om daar verandering in te brengen. Een bezoek aan Café Gusta moet ook echt een beleving zijn, waarbij je iets bijleert. Al kan je ook gewoon via mijn webshop bestellen." Meer informatie op de website www.cafegusta.be.