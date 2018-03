"'t Is mislukt" FRANS DELEERSNYDER: 20 maart 2018

"De Markt is sinds de herinrichting zeker niet veiliger geworden voor voetgangers en fietsers", vindt Frans Deleersnyder, voorzitter van de Fietsersbond Oudenaarde. "Er is nog altijd veel doorgaand verkeer vanuit de Hoogstraat naar de Kleine Markt en vanuit de Broodstraat kan je ook over de Markt naar de Nederstraat. Men had die stromen moeten doorknippen en ervoor zorgen dat je wel de Markt nog kon oversteken. De Markt is niét autoluw én de handelaars zijn niet content. Dus: 't is mislukt." (DCRB)