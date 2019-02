‘t Is goed wonen in de Vlaamse Ardennen: bevolkingsaantallen blijven nagenoeg gelijk, Maarkedal en Horebeke scoren hoogst bij oudere inwoners Redactie

08 februari 2019

20u32 0 Oudenaarde De cijfers over de bevolkingsaantallen in alle gemeenten in de Vlaamse Ardennen zijn bekend. Opvallend is de gemiddelde leeftijd in Maarkedal en Horebeke: zij staan met een gemiddelde leeftijd van respectievelijk 45,48 en 46,53 jaar in de top twintig van de steden en gemeenten met de hoogste leeftijden.

De oudste inwoners van de Vlaamse Ardennen vinden we in Horebeke en Maarkedal. Een groot aantal rusthuisbedden op een beperkt aantal inwoners is ongetwijfeld een belangrijke oorzaak van de hoge gemiddelde leeftijd in Maarkedal en Horebeke. “Er zijn 4 rusthuizen en woon- en zorgcentra in Horebeke, dus het geeft een beetje een vertekend beeld”, zegt burgemeester Cynthia Browaeys (Volksbelangen). “Als we hen even buiten beschouwing zouden laten, dan valt het met de gemiddelde leeftijd goed mee in Horebeke. We hoeven dus niet per se meer jonge inwoners aan te trekken. Dat is ook duidelijk te zien aan de kinder- en jeugdwerking JeHo en Arcadia. Daar komt een grote groep op af.”

Druk op gemeentefinanciën

Maarkedal maakt zich wel zorgen over het grote aantal ouderen in de gemeente. “Het brengt grote uitdagingen met zich mee op het vlak van de gemeentefinanciën”, zegt de Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). “Tachtig procent van de inkomsten van de gemeente komen van de personenbelasting en de onroerende voorheffing. De oudere bevolking die niet meer beroepsactief is of in één van de rusthuizen verblijft, betaalt daar niet aan mee. Dat wil zeggen dat als de belastingen gelijk blijven, ze minder zullen opbrengen voor de gemeente. Daarom is het belangrijk dat we proberen om jonge tweeverdieners aan te trekken. Dat proberen we onder meer met het woonproject in Puttene waar binnenkort 15 betaalbare woningen op de markt komen.” Een andere optie om de financiën op peil te houden is een belastingverhoging. “Maar dat zijn we de eerste jaren niet van plan. Wat wel kan is een belastingverschuiving, maar daar is nog niets over beslist”, zegt Nachtergaele.

Meer inwoners voor Zottegem en Ronse

De oudere bevolking woont dus graag in de landelijke gemeenten Horebeke en Maarkedal, maar ook elders in de Vlaamse Ardennen is het blijkbaar voor iedereen goed wonen. De bevolkingsaantallen blijven in elke gemeente nagenoeg gelijk. Als we de evolutie van de bevolkingsaantallen vergelijken over een langere termijn, zien we vooral in Ronse en Zottegem een stijging. In vergelijking met de cijfers op 1 januari 2014 wonen er respectievelijk 3,25 en 3,46 procent meer mensen.