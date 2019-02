“Stop N60 in Leupegem onder de grond” Oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a) doet opmerkelijk voorstel om verkeersknoop te ontwarren Ronny De Coster

06 februari 2019

14u04 2 Oudenaarde Willen we de verkeersknoop aan de N60 tussen Leupegem en Ronse ontwarren, dan moet de gewestweg in een tunnel. Dat is het opmerkelijke idee dat oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a) lanceert. Het klinkt revolutionair, maar is het ook haalbaar?

“Je kan er niet meer omheen, want het is duidelijk dat de leefbaarheid van Leupegem en Melden onder druk staat door de verkeersdrukte aan de N60. Getuige daarvan zijn de verschillende actiecomités die de mobiliteitssituatie in de beide Oudenaardse deelgemeenten aankaarten”, bedenkt Dagmar Beernaert, sp.a-gemeenteraadslid in Oudenaarde.

Sluipverkeer vermijdt rotonde

De rotonde in Leupegem krijgt heel wat verkeer te slikken: het is er elke dag aanschuiven. “Iedereen die de situatie daar een beetje kent, probeert het rondpunt te mijden, waardoor ook de omliggende straten en de dorpskern van Leupegem te maken krijgen met heel wat sluipverkeer. Leupegem is zo bijna een ‘doorrijgemeente’ geworden, wat de leefbaarheid voor de buurt zwaar in het gedrang brengt. Studies tonen bovendien aan dat ook de luchtkwaliteit in Leupegem ondermaats is. Ook dat is een gevolg van het vele verkeer”, schetst Beernaert.

Tunnel

Zij komt met een drastisch voorstel. “Stop de N60 in Leupegem onder de grond. Zo kan het verkeer dat van Ronse naar Gent rijdt of omgekeerd gewoon doorrijden, vermijd je onnodig lange files boven de grond en beperk je het sluipverkeer. Op korte termijn kan je natuurlijk enkele ingrepen doen, zoals het aanleggen van een slim rondpunt waar het verkeer vooraf al moet voorsorteren om bijvoorbeeld richting Gent of Ronse te rijden (deze rotondes komen vaak voor in Nederland, nvdr.) of het verbieden van zwaar vrachtverkeer in de dorpskern van Leupegem. Al is er op lange termijn wel meer nodig om Leupegem en Melden leefbaar te houden”, vindt Beernaert.

Haalbare piste?

De voorgestelde maatregel is wel heel ingrijpend en hoegenaamd niet goedkoop. Is dit wel een haalbare en betaalbare piste? “We moeten er op zijn minst durven over nadenken. Morrelen in de marge is niet voldoende. Ik hoop dat de nieuwe schepen van Mobiliteit de ernst van de situatie in Leupegem en Melden inziet en mee op zoek wil gaan naar oplossingen op lange termijn. We moeten met het Vlaams gewest bekijken wat de mogelijkheden zijn en hoe we de leefbaarheid daar kunnen verbeteren”, besluit Beernaert.