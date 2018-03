"Steeds meer Engelsen langs parcours" 30 maart 2018

Laura (57) en Russell (58) Goode zullen de volgende dagen wel nog wat fietsen, maar waarom zij helmaal uit het Engelse Bedfordshire naar België vlogen, is toch vooral de échte koers beleven. "Een jaarlijkse traditie", vertelt het koppel. "Ik schat dat we intussen al 15 jaar op rij naar België afzakken voor de Ronde. En elk jaar zien we meer landgenoten langs het parcours. Het is ongelooflijk hoe de wedstrijd is gegroeid. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik daarnet het publieksdorp aan de finish zag. Alles is zo groot geworden." Russell nam in 2010 nog deel aan de Ronde voor wielertoeristen, maar doet het sindsdien liever wat rustiger aan. "Die kasseihellingen trotseren is niet evident." (TVR)