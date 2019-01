“Stad vergeet fiets- en voetpaden sneeuwvrij te maken”, klaagt Fietsersbond aan Ronny De Coster

23 januari 2019

17u19 0 Oudenaarde De Fietsersbond Oudenaarde geeft kritiek op de manier waarop het stadsbestuur van Oudenaarde de sneeuw- en ijsbestrijding aanpakt.

“Het is nu de tweede dag dat er sneeuw gevallen is in Oudenaarde. De toegang naar het station en de bushaltes is niet vrijgemaakt. Fietsers en voetgangers kunnen enkel over besneeuwde paden het openbaar vervoer bereiken en dat nu er naast de gebruikelijke pendelaars ook anderen zijn die het openbaar vervoer willen nemen door de weersomstandigheden. Dit is geen goede reclame voor het openbaar vervoer. Ook op andere veel gebruikte fietspaden is er niets gebeurd”, klaagt

Fietssnelweg is ijsbaan

Fietsers moesten alvast ook mee geduld hebben op de zogenaamde fietssnelweg die in Heurne parallel loopt met de spoorweg. Tot in de namiddag lag het fietspad er bij als een ijsbaan. Pas tegen halfdrie reed een sneeuwveger van de stad over het asfalt.

Beetje geduld

“We kunnen niet overal tegelijk zijn, maar het klopt niet, dat wij fietspaden vergeten”, reageert burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). Personeel van de technische dienst is al twee dagen na elkaar van drie uur in de ochtend in de weer om wegen berijdbaar te maken. Soms moeten we toch ook een beetje geduld vragen”, besluit De Meulemeester.