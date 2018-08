"Stad moet leegstand zwaarder belasten" OPPOSITIERAADSLID WIL ZWAARDERE BOETE VOOR LEEGSTAANDE WINKELPANDEN RONNY DE COSTER

23 augustus 2018

02u42 0 Oudenaarde De stad moet eigenaars van leegstaande panden veel zwaarder belasten, want 1.500 euro per jaar is peanuts. Een jaar leegstand moet een leegstandstaks van drie maand huur kosten. Wie duurdere panden laat verkrotten moet dus meer betalen, vindt oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a).

"Het voorbije jaar stonden in Oudenaarde maar liefst 64 winkelpanden leeg. Dat is meer dan 16 procent meer dan een jaar eerder en zelfs meer dan dubbel zoveel dan tien jaar geleden", berekent Dagmar Beernaert (sp.a) op basis van cijfers van Detailhandel Vlaanderen. "De inspanningen die het stadsbestuur de afgelopen maanden gedaan heeft, zijn onvoldoende. Sinds oktober 2017 is er bijvoorbeeld een pop-upreglement, waarbij ondernemers voor korte periode een pand aan een lagere prijs kunnen huren. Slechts één verhuurder tekende daarop in", alarmeert Beernaert.





"Mensen komen niet naar steden met lege etalages. Het is hoog tijd voor een bredere en creatieve aanpak van de leegstand in Oudenaarde", gaat Beernaert verder. "Ik stond erbij en ik keek ernaar, dat is echt niet goed genoeg. Het grootste probleem zijn de huurprijzen: meer dan 2.000 euro per maand of zelfs nog een pak meer, dat zijn geen uitzonderingen voor de winkelpanden in het centrum van Oudenaarde. Welke ondernemer wil aan die prijzen nog de gok wagen om iets te openen in een leegstaand gebouw? Vandaag betalen eigenaren van panden 1.500 euro per jaar als hun gebouw leeg staat. Dat is veel te weinig."





Beernaert stelt voor om een leegstandtaks in te voeren die afhangt van de huurprijs van een pand. Wie hoge prijzen aanrekent, moet in dat systeem ook meer heffing betalen als het gebouw leeg staat. "Zo worden verhuurders verplicht om hun huurprijzen te laten dalen en krijgen ondernemers ten minste een kans om iets uit de grond te stampen in onze stad." Beernaert legt het voorstel ter stemming voor op de komende gemeenteraad.





"Niet de goede aanpak"

Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) zal ze alvast niet kunnen overtuigen, zo blijkt uit zijn reactie. "Nog een bijkomende belasting? Dat lijkt me niet de goede aanpak", reageert de De Meulemeester. "Ik geloof nog altijd meer in een stimulerende aanpak, waarbij we vanuit de stad eigenaars aanmoedigen om iets met leegstaande panden te ondernemen. Zo is er een subsidiereglement voor wie een pand tijdelijk ter beschikking stelt voor het inrichten van een pop-upwinkel. Daarnaast betaalt de stad een deel van de factuur als je in het kernwinkelgebied aan gevelrenovatie doet. Aanmoedigen lijkt me veel positiever dan bestraffen. Al houden we wel degelijk een stok achter de deur, want de leegstandbelasting bestaat al voor panden die een jaar leeg staan. En elk jaar dat erbij komt, stijgt die belasting met 30 procent. Ik vind dat we op vlak van bestraffing al streng genoeg zijn en dat een bijkomende boete overdreven zou zijn."