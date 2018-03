"Ronde fietsen kostte me al fortuin" 30 maart 2018

Vijftien keer heeft Peter Easton (51) uit de Amerikaanse staat New Jersey de Ronde van Vlaanderen al gefietst. Evenveel keer heeft hij na afloop gezegd dat hij dat nooit meer zou doen. Maar hij staat hier weer. "Blijkbaar vergeet een mens dat afzien toch altijd snel. Ik heb al in vele landen gefietst, maar zo mooi als hier is het nergens", vindt Peter. "Omwille van de historiek die aan al die wegen kleeft. Je voelt je erdoor geïnspireerd." Naast zijn eigen heroïsche rit, kijkt Peter ook ongeduldig uit naar zondag. "Het is bijna niet te geloven hoe zo'n kleine regio zo'n groot evenement kan hebben. De Ronde van Vlaanderen is jullie Super Bowl", maakt hij de vergelijking met de American footballfinale, die elk jaar in februari gespeeld wordt. "De Ronde is voor velen belangrijker dan het wereldkampioenschap. Het is ook fijn om te zien hoe het vrouwenwielrennen hier gepromoot wordt." De wielerliefhebber trekt na de Ronde ook nog naar Parijs-Roubaix. "Ik kan niet genoeg krijgen van die kasseien", lacht hij. "Deze trip kost me meer dan 3.000 euro, maar het is steevast mijn het hoogtepunt van het jaar." (TVR)