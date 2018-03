"Rol de rode loper uit" TINE BALLEKENS: 20 maart 2018

02u55 0

"We hebben met de vzw Oudenaarde Winkelstad de positieve kaart getrokken om schwung te brengen in het centrum en doen allerlei acties, zoals nu de Kras & Win, maar horen toch dat klanten klagen dat ze te veel moeten omrijden. Wij vragen de stad modi logica terug te brengen. Haal die knip uit de Markt", stelt winkelierster Tina Ballekens voor. "We moeten de rode loper voor de klant uitrollen om het voortbestaan van onze stenen winkels te garanderen. De stad moet daarbij helpen." (DCRB)