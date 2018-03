'Robin Hood' wint carnavalsjumping 07 maart 2018

Na de voorlaatste wedstrijd voor het jaarlijks wintercriterium vond in manège Kerselare ook een carnavalsjumping plaats met danser Wim Gevaert als eregast in de jury. Laureaat werd het team "Robin Hood" dat aantrad met drie jonge ruiters: Louise De Wilde, Kiara Van Hecke en Robin Seghers. Ibe Derou was figurante. Zij haalden het van het team "De kampioenen" en kregen hun prijzen uitgereikt van Wim Gilleman, bezieler van dit jaarlijks gebeuren.





(MAN)