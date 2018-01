"Rachel Hanssens verdient eigen straatnaam" 02u51 0 Foto Ronny De Coster Rachel Hanssens verzamelde liefst 212 titels, zowel nationaal als internationaal . Oudenaarde Als het van de Oudenaardse socialisten afhangt, wordt de onlangs overleden atlete Rachel Hanssens binnenkort vereeuwigd met een eigen straat.

"Het zou een kleine geste zijn voor een grote madam", zegt Dagmar Beernaert (sp.a), die met de suggestie naar de volgende gemeenteraad trekt. Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) wil het voorstel onderzoeken.





Atlete Rachel Hanssens overleed eind vorig jaar op 88-jarige leeftijd. Rachel verzamelde liefst 212 titels, zowel nationaal als internationaal. "Rachel was een graag geziene atlete binnen de Belgische en internationale atletieksport. Ze behaalde in totaal 48 wereld- en 58 Europese titels. Daarnaast werd ze ook 106 keer Belgisch kampioene, de laatste keer nog in juni vorig jaar. Bovendien zette ze zich met hart en ziel in voor de Oudenaardse atletiekclub KASVO", schetst Dagmar Beernaert haar waardering voor de overleden atlete.





"Ik vind dat deze dame het verdient dat we in Oudenaarde een straat naar haar te vernoemen", zegt Beernaert





"Rachel was inderdaad een opmerkelijk vrouw en buitengewoon sporttalent. Ik vind het zeker de moeite waard om dit voorstel te onderzoeken. We hebben bij de stad geen specifieke norm om te bepalen of iemand al dan niet een straat 'verdient'. Maar we kunnen voor Rachel Hanssens zeker de denkoefening maken", reageert burgmeester Marnic De Meulemeester. (DCRB)