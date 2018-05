"Politici blijven stokken in de wielen steken" RETAILPARK N60 KLAAGT STAD AAN EN ZWAAIT MET SCHADECLAIM VAN 5 MILJOEN EURO RONNY DE COSTER

02u36 0 Oudenaarde 5 miljoen euro. Dat is de schadeclaim die de stad Oudenaarde boven het hoofd hangt in het dossier over de uitbreiding van Retailpark N60. "Politici kunnen een bouwdossier dat helemaal in orde is niet blijven tegenwerken", klinkt het.

"Drie jaar al proberen we ons winkelcentrum uit te breiden, omdat daar vraag naar is. Het Retailpark N60 is druk bezocht en winkelketens staan klaar om zich hier te vestigen. De Oudenaardse politici blijven krampachtig hun best doen om ons te beletten hier nog eens aan honderd mensen een job te geven", steekt Philippe Brantegem, bestuurder van projectontwikkelaar nv Abli (Active Belgian Land Investments), van wal. "Nu al verdienen ongeveer 170 mensen hier hun boterham. Wij hebben in het huidige winkelcentrum 12 miljoen euro geïnvesteerd en voor de nieuwbouw mag je nog eens 5 miljoen rekenen. Het argument van het stadsbestuur dat het de handel in de binnenstad wil beschermen, houdt geen steek: de winkels die wij aantrekken, zijn niet geïnteresseerd om zich in de kern te vestigen. Zij willen grote panden. Dat is de meerwaarde van ons winkelcentrum", gaat hij verder.





"Iedereen akkoord"

"Het is niet alleen onbegrijpelijk, maar ook onaanvaardbaar, dat een stadsbestuur blijft stokken in de wielen steken", gaat Brantegem verder. "Drie jaar geleden zijn we begonnen met de aanvraag voor de uitbreiding. De opmaak van het dossier is gebeurd in overleg met ambtenaren van de stad. Telkens zij opmerkingen hadden en aanpassingen vroegen, zijn we daarop ingegaan. Uiteindelijk lieten zij ons weten dat onze bouwaanvraag helemaal in orde was en dat ons project voldeed aan de voorschriften. Ook met al onze directe buren hebben wij een akkoord. Het zijn de Oudenaardse politici die ons blijven tegenwerken. Wat een verschil met steden als Ronse en Geraardsbergen, waar ze ons met open armen ontvangen als we projecten voorstellen", sneert Brantegem.





Raad van State

Hij schakelt nu een versnelling hoger en stapt naar de rechtbank. "Wij klagen het stadsbestuur van Oudenaarde aan voor 'tergend en roekeloos gedrag' en koppelen daar een schadeclaim aan van 5 miljoen", kondigt Philippe Brantegem aan. De projectontwikkelaar stapt bovendien ook naar de Raad van State, omdat de stad een zogenaamde stedelijke verordening wil invoeren die regelt waar er in Oudenaarde nog winkels mogen bijkomen. Langs de N60 en dus ook waar het Retailpark gevestigd is, zouden geen nieuwe winkels mogen komen.





"Met deze bijkomende reglementering willen we beletten dat het Retailpark N60 nog uitbreidt en dat er langs de gewestweg nog meer winkels komen", vertelde burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) zaterdag nog in deze krant.