"Pas gerenoveerd. We kunnen herbeginnen" 05 april 2018

02u54 0 Oudenaarde De felle, uitslaande brand die dinsdagavond heeft gewoed op de bovenverdieping van een huis aan de Mullemstraat in Mullem, heeft uiteindelijk zo goed als het volledige interieur van het gebouw vernield.

"De bovenste verdieping is helemaal uitgebrand. Daar blijft niks meer van over. Maar het vuur heeft ook de houten plafond tussen de eerste en tweede verdieping vernield. En uiteindelijk heeft ook het plafond van de benedenverdieping het begeven onder de druk van het vele bluswater", vertelt Marc Van Den Dorpe. "Het komt erop neer, dat ons huis helemaal vernield is. De buitenmuren staan er nog, maar binnen gaan we alles moeten vernieuwen", beseft Van Dorpe.





"Dit huis dateert uit 1900. Het is al veertig jaar onze eigendom. Het is pas een paar jaar gelden dat we hier terug komen wonen zijn, nadat we gestopt waren met de uitbating van onze verfwinkel aan de Stationsstraat in Oudenaarde. Nog maar een jaar geleden waren we met de renovatie klaar. We kunnen herbeginnen. Ik schat dat we hier minstens een jaar niet gaan kunnen wonen. Maar ik wil het wel heropbouwen", maakt de eigenaar zich sterk. Over de oorzaak van de zware brand bestaan nog twijfels. "Het sterkste vermoeden is dat er een kortsluiting is geweest. Maar ik vraag me af hoe dat in de complete ravage nog te achterhalen is", besluit Van Den Dorpe. (DCRB)