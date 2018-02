"Ouders hebben zaak destijds toevallig ontdekt op bedevaart" HOTEL-RESTAURANT DE ZALM 50 JAAR IN HANDEN VAN FAMILIE BOVYN RONNY DE COSTER

13 februari 2018

03u07 0 Oudenaarde Feest in De Zalm in Oudenaarde, want het bekende hotel-restaurant is vijftig jaar in handen van de familie Bovyn. "Dat is toevallig gekomen. Mijn ouders waren op bedevaart van Oostrozebeke naar Halle, toen ze zagen dat het hotel te koop stond", vertelt Anneke, die met haar man Lieven de zaak uitbaat. "We moeten opboksen tegen de grote spelers. Daarvoor gooien we onze uitstekende service in de strijd", vertellen ze.

Hotel-restaurant De Zalm: het is een naam als een klok in Oudenaarde. "Het etablissement moet al bestaan hebben in de jaren 1700. Het was toen een zogenaamde 'afspanninge', een herberg voor handelsreizigers die op hun tocht hier kwamen overnachten", vertelt Anneke Bovyn.





Haar ouders Beni Bovyn en Lieve Devaere namen de zaak vijftig jaar geleden over. "Mijn ouders woonden in het West-Vlaamse Oostrozebeke en waren op bedevaart te voet naar het Vlaams-Brabantse Halle. En ze kwamen hier voorbij de Markt, toen ze aan het hotel het bordje 'Te koop' zagen hangen. Op 1 februari hebben ze het hotel gekocht en negen dagen later zijn ze hier in de feestzaal getrouwd", vertelt Anneke.





"Mijn ouders hebben 'De Zalm' uitgebouwd tot een klassezaak. Mijn moeder heeft hier ooit zelfs gekookt voor koningin Fabiola", vertelt Anneke niet weinig trots.





Drie sterren

Het Oudenaardse hotel heeft drie sterren. "Eigenlijk hebben we het niveau van vier sterren. Maar we beschikken niet over een personeelslid dat permanent het onthaal bemant en alleen maar dat doet, omdat dit voor een hotel met negen kamers economisch niet haalbaar is. Daarom mogen we maar drie sterren claimen", legt Anneke uit.





Zelf ging Anneke in 1989 aan de slag in het hotel. en nam het in 2003 over. Daar staat ze in de keuken, terwijl haar man Lieven de zaal verzorgt. "Onze keuken is traditioneel. Hier moet je zijn voor de oerdegelijke Vlaamse en Franse keuken", zegt Anneke.





"We hebben de jongste jaren fors geïnvesteerd om de kamers te renoveren en kozen daarbij voor een strakke stijl", vertelt Lieven. "Met negen kamers zijn we een eerder klein hotel, maar kunnen we het ons niet veroorloven om een mindere service te geven. Het tegendeel is waar: terwijl grotere ketens al eens goochelen met hun prijzen, manifesteren wij ons precies, door beter te zijn in de service. Hotelgasten kunnen bij ons bijvoorbeeld genieten van een gratis shuttle en mogen ook gratis fietsen huren. Ik denk dat wij als familiebedrijf nog meer ons best doen en blijkbaar weten de klanten dat te appreciëren. Zo komt het dat we na vijftig jaar nog flink ons mannetje staan", knipoogt Lieven.





Fietsfanaten

De hotelgasten zijn vooral buitenlandse zakenmensen, die in Oudenaarde op bezoek zijn in bedrijven. Maar ook toeristen slapen in De Zalm. "Fietsfanaten zijn dat vooral. Onze stad zou eigenlijk wel wat meer toeristen kunnen gebruiken, die kiezen voor een meerdaags verblijf", bedenkt Lieven.





De Zalm heeft naast zijn restaurant en hotel ook verschillende banketzalen voor feestjes tot 150 genodigden. Om de vijftigste verjaardag van de zaak te vieren serveren Anneke en Lieven tot eind maart een verjaardagsmenu.





Voor meer informatie: www.hoteldezalm.be