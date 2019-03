‘Oudenaarde loves een propere Ronde': stad zet in op netheid en duurzaamheid tijdens 103de Ronde van Vlaanderen Bezoekers worden via gsm-signalen gemonitord op cruciale plaatsen Lieke D'hondt

29 maart 2019

19u22 1 Oudenaarde De Ronde van Vlaanderen moet in Oudenaarde de ‘Ronde van de duurzaamheid’ worden. Het stadsbestuur zet in op extra afvalbestrijding en last samen met de NMBS, Flanders Classics, de provincie en andere gemeenten opnieuw extra treinen en bussen in. Ook nieuw is de monitoring van het aantal bezoekers op cruciale plaatsen.

“De Ronde moet een feest zijn voor iedereen en we willen het zo aangenaam mogelijk maken”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) van Oudenaarde. “Daarom gaat dit jaar extra aandacht naar duurzaamheid. We willen dat het netjes blijft voor iedereen, niet alleen voor de fietsers, maar ook voor de mensen langs het parcours.”

De stad heeft samen met Mooimakers een sensibiliseringscampagne op poten gezet rond de Ronde. Er komen ook twintig afvaleilanden waar de bezoekers kunnen sorteren en de veegwagen en straatafvalzuiger zullen op zondag en maandag extra ingezet worden. Onder de slagzin ‘Oudenaarde loves een propere Ronde’ zullen de medewerkers van jeugdhuis Canavia en de KSA van Oudenaarde op zondag 7 april de supporters sensibiliseren.

“In de jeugdzone kiezen we dit jaar ook voor herbruikbare bekers om de afvalberg te verkleinen”, geeft De Meulemeester nog mee. “We hopen deze keer echt op de kar van de duurzaamheid te springen en we willen dat de komende jaren ook volhouden. Dit jaar doen we dat vooral aan de hand van sensibilisering. Mocht het in de toekomst nodig zijn, kunnen we ook repressiever optreden.”

Shuttlebussen en extra treinen

Ook goed voor het milieu en de duurzaamheid is de promotie van het openbaar vervoer tijdens de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar zet de NMBS extra treinen in naar Oudenaarde. Om 9 uur, 11 uur en 18.29 uur is er een extra trein tussen Ronse en Gent. De gratis shuttlebussen die doorlopend rijden tussen het stadscentrum en de randparkings in de Prins Leopoldstraat, site Santens, Sint-Jozefsplein, de parking aan het station, de Jacop Lacopsstraat, Achter de Wacht en het Jezuïetenplein, moeten ervoor zorgen dat iedereen vlot en veilig naar de Ronde kan.

Real time monitoring

De stad, de provincie en Proximus hebben een systeem uitgewerkt waarmee de veiligheidsdiensten in real time kunnen zien hoeveel mensen op strategische punten aanwezig zijn. “Aan de hand van gsm-signalen kunnen we heel nauwkeurig bepalen hoeveel mensen bijvoorbeeld aan de aankomstzone, de Markt of de Koppenberg staan. Dat is handig voor de veiligheidsdiensten, maar ook voor onze city marketing. We kunnen namelijk nagaan welke nationaliteit de bezoekers hebben of van welke provincie ze zijn. Op die manier kunnen we daar met onze toeristische diensten op inspelen.”