"Opwinding nu al voelbaar" 30 maart 2018

Miguel Carvalho (52) uit Lissabon verblijft deze week in Ruien, maar verkende gisteren met de fiets het Oudenaardse stadscentrum. "Een goede training voor zaterdag, want dan zal ik een groot deel van het Ronde-parcours afleggen", vertelt hij.





"Ik wil zelf eens ondervinden hoe lastig deze wedstrijd is. Ik denk dat ik het wielrennen nadien nog meer ga appreciëren. Het is nu al geweldig om hier gewoon rond te lopen in Oudenaarde", zegtt Miguel. "Hier ligt echt het hart van het wielrennen. De opwinding is nu al voelbaar. Ik begin er zelfs al zenuwen van te krijgen. Gelukkig hebben jullie ook goede bieren. Die zullen me straks wel wat kalmeren", knipoogt hij. (TVR)