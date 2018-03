"Onze fietsstad is fietsonveilig" 20 maart 2018

Het is voor kinderen te gevaarlijk om zich met de fiets in Oudenaarde te verplaatsen. Dat vindt 54% van de inwoners. Daarmee scoort Oudenaarde opvallend slechter dan het Vlaamse gemiddelde van 42%.





Meer dan 1 op 3 inwoners (35%) vindt het onveilig om te fietsen in de stad en de helft van de inwoners van Oudenaarde vindt dat er te weinig fietspaden zijn. Dat blijkt uit de zogenaamde gemeentemonitor die het Agentschap Binnenlands Bestuur gisteren heef gepubliceerd. Ook daar scoort Oudenaarde slechter dan het Vlaams gemiddelde. Slechts 1 op 4 Vlamingen (28%) vindt het onveilig fietsen in zijn stad en bijna de helft van de Vlamingen (42%) vindt dat er voldoende fietspaden zijn in zijn of haar gemeente.





"Een slecht rapport voor een stad die zich wil profileren als echte fietsstad. Bovendien blijkt uit de stadsmonitor ook dat de staat van de fiets- en voetpaden in Oudenaarde slecht is. 41% van de inwoners vindt dat fietspaden in slechte staat zijn, 38% vindt dan weer dat de voetpaden ondermaats zijn. Ook hier ligt de ontevredenheid een pak hoger dan in de rest van Vlaanderen (32% en 29%)", analyseert oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a).





"Er moeten echt maatregelen komen om het gevoel van veiligheid te verhogen. Er moet een plan komen voor het herstel en de aanleg van fiets- en voetpaden en werk gemaakt worden van een fietsvriendelijk beleid zodat fietsers zich welkom en veilig voelen in onze stad", vindt Beernaert. Zij stapt met de cijfers en met voorstellen naar de gemeenteraad. (DCRB)