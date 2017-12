"Ons kersttreintje had vertraging. Dat is onze redding geweest" PATRICK EN MARIANNE ONTSNAPPEN AAN DRAMA MET KRAAN MATHIAS MARIËN JELLE HOUWEN

Een koppel uit Oudenaarde is woensdagavond door een stom toeval ontsnapt aan de dood tijdens de ramp met de vallende torenkraan in Nieuwpoort. "Eigenlijk zouden we toen ook in onze flat gezeten hebben. Maar omdat ons kersttreintje vertraging had kwamen we later thuis", trillen Patrick en Marianne na. Hun buurvrouw kan het niet meer navertellen.

Patrick Demeulemeester (55) en zijn vrouw Marianne Vandendaele (52) kunnen nog steeds niet goed vatten wat er gebeurde woensdagavond. Ze kwamen aan bij hun flat in residentie Mosselbank waar ze al acht jaar hun tweede verblijf hebben op de negende verdieping. Maar toen ze rond 18.10 uur op het plein voor hun gebouw aankwamen, stonden ze aan de grond genageld.





Jelle Houwen Patrick en Marianne en hun hondje Louise, die de ramp wonder boven wonder overleefde.

Alles verwoest

"We kwamen net terug van de kerstmarkt die we in de stad bezocht hadden", vertellen ze. "Eigenlijk moesten we om 17.30 uur thuis aankomen maar ons treintje had 45 minuten vertraging. Waarom weten we niet, maar het was onze redding blijkbaar. De hele plaats was afgesloten en we moesten omwandelen via de Zeedijk. Pas toen we op het pleintje voor de flat aankwamen, zagen we die immense ravage van de torenkraan. En toen keken we op... (stil). Dat beeld, dat vergeten we nooit meer. Waar onze flat was, zat één groot gapend gat. Van verschillende etages hoog. We konden vanop de grond letterlijk de restanten van onze keuken zien. Alles, maar dan ook alles is gewoonweg verwoest. Als we thuis hadden gezeten om tv te kijken, waren we zonder enige twijfel bedolven geraakt onder de gewelven of kregen we die zware betonnen gewichten op ons. En dan stonden we hier niet meer. Onze buurvrouw heeft dat geluk niet gehad. Zij woonde in de flat naast ons. Er scheidden ons misschien maar enkele meters. Onze gedachten zijn echt bij haar. Wat gebeurde, is te verschrikkelijk voor woorden", zegt het koppel in tranen.





Mathias Mariën Van hun appartement (middelste boven) blijft niets meer over.

Hondje Louise gered

Van de eerste shock bekomen, beseften Patrick en Marianne plots nog dat hun hondje Louise thuis was. "We hadden haar in haar bench achtergelaten, de kerstmarkt zou te vermoeiend zijn voor haar. We waren er zeker van: ons hondje is verpletterd. Dit kan je niet overleven. Enkele uren later begon de brandweer onze flat te doorzoeken met een warmtecamera nadat ze hoorden dat ons hondje nog thuis was. Wonder boven wonder hebben ze Louise gevonden, in haar bench. Ongedeerd, maar onder een dikke laag stof. Haar kooitje heeft haar gered, want de brokstukken lagen op de bench. Het is niet te begrijpen hoeveel geluk we hebben gehad. Ja, onze flat, waar we twee jaar met hart en ziel aan gewerkt hebben en waar we zo graag kwamen, is volledig vernield. Maar dat weegt niet op tegen hoeveel geluk wij hadden en hoeveel leed een ander."





Gisterenavond besliste het koppel om huiswaarts te keren, van zodra ze hun auto terug hadden. Oudjaar vieren doen ze thuis, eenmaal bekomen van de emoties.