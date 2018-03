"Noodkreet voor veiligere schoolbuurt" KLEUTERS RIJDEN ZES DAGEN VOOR PROFS HUN EIGEN RONDE RONNY DE COSTER

27 maart 2018

03u31 0 Oudenaarde Op een boogscheut van de aankomst- zone van de Ronde van Vlaanderen hebben de kinderen van KBO-school Walburga gisteren hun eigen ronde gereden. "Een feest, maar tegelijk ook een noodkreet voor meer verkeersveiligheid", zegt schoolhoofd Nancy Vanderstraeten.

Met toeters en bellen en met de officiële supportersvlaggetjes van de Ronde van Vlaanderen staan kinderen van de KBO-school Sint-Walburga gisteren aan de kant van het wielerparcours, uitgestippeld op en rond het Ronde van Vlaanderenplein in hartje Oudenaarde. In de race: de peuters en kleuters van de wijkafdelingen Melden en Pamele.





Koersdirecteur is Lucien De Schepper, die 7 jaar gelden ook de bedenker van deze Ronde van Vlaanderen voor kleuters was. "Toen zat mijn kleinkind op deze school. Maar ik ben dit blijven organiseren, omdat het enthousiasme elk jaar zo groot is. Ik heb zelfs de indruk dat er dit jaar nog feller wordt gesupporterd", zegt Lucien, die het druk heeft, want de kleuters zijn niet in te tomen en willen zo snel mogelijk aan de wedstrijd beginnen.





Voor de deelnemers is het bittere ernst. "Er gaat discussie van komen", zegt Lucien als de snelste twee over de eindmeet rijden. "We hebben hier geen fotofinish. Ik weet niet wie de snelste was", bekent hij. Een finale bepaalt uiteindelijk aan wie enkele schepenen en gemeenteraadsleden van de stad Oudenaarde de bekers overhandigen.





Bij de oudste deelnemers wint Floris Vanderbeke met in zijn wiel Jules de Keyzer en Sofie Gysdael. Alexander Marichal wint bij reeks van de jongste renners. Lucas Willems eindigt op de tweede plaats, vòòr Laura Gysdael.





Vernieuwde Markt

Vandaag is het vooral een wielerfeest, maar Nancy Vanderstraeten, directeur van de school grijpt het evenement aan om aandacht te vragen voor een betere verkeersveiligheid in de omgeving van haar school aan de Smallendam. "De vernieuwing van de Markt bracht, zoals gevreesd, een hogere verkeerdrukte met zich mee. Als het verkeer dat 'over' de Markt wil, wordt rondgesturrd en moet voorbij onze schoolpoort. Wij hebben maanden geleden al laten weten dat dit geen goed idee zou zijn en hebben bij de stad een petitie ingediend. Er is al werk gemaakt van een betere signalisatie, maar we zijn er nog lang niet. Een doorlopende witte streep in het midden van de weg belet nu, dat ouders die van op de kleine ring komen, niet de kiss-and-ridezone kunnen oprijden. Ze moeten eerste tot aan de Jan Zonder Vreeslaan, een paar honderd meter verder. Er wordt hier ook te snel gereden", vat Vanderstraeten de problematiek samen.





Bouw viptent

Op een steenworp van de Ronde voor kleuters was het gisteren ook alle hens aan dek om de aankomstzone van de Ronde van komend weekend klaar te stomen. Organisator Flanders Classics heeft er een viptent geplaatst, die wel héél groot uitvalt, omdat ze dit jaar uit twee verdiepingen bestaat.