(Nog) geen stormloop op koopjes EERSTE SOLDENDAG KOMT TRAAG OP GANG

Het bleef opvallend rustig in de Oudenaardse winkelstraten. Oudenaarde De eerste dag van de solden zorgde gisteren allerminst voor een overrompeling in de winkelstraten in Oudenaarde. "Door het winderige weer bleven de kooplustigen in de vroege voormiddag weg", zegt regioverantwoordelijke Johan Michels van Unizo. "Desondanks sloten de meeste winkeliers de eerste dag positief af."

Door de heraanleg van de Markt hebben heel wat handelaren in Oudenaarde een moeilijk jaar achter de rug. Zij verwachten de komende weken dus veel van de solden om hun boekhouding wat vrolijker te maken. Een stormloop werd het gisteren echter niet. Er waren wel degelijk kooplustigen op de been, maar over de koppen lopen, was het allesbehalve. Heel veel winkels boden nochtans al meteen kortingen van -50 tot zelfs -70 procent aan. Dat was ook het geval bij damesboetiek Absolu in de Nederstraat. "Ik sta ervan te kijken hoe rustig het is", zegt zaakvoerster Myriam Brocq. "Wel is het zo dat veel mensen vandaag terug aan de slag moeten. En heel wat inwoners zijn ook nog op reis", zoekt ze naar verklaringen. "Dat deze eerste dag geen hoogvlieger is, is misschien ook wel het gevolg van de koppelverkoop, waarbij veel winkels nog voor de start van de solden korting geven bij het kopen van meerdere stuks. De solden hebben daardoor veel van hun glans verloren. Nog voor de solden beginnen, hebben mensen al alles gekocht wat ze nodig hebben. Vroeger stonden klanten aan de deur te wachten op de eerste dag van de solden. Dat zie je nu niet meer."





Thomas Vandewalle Myriam Brocq van damesboetiek Absolu in de Nederstraat.

Winderig weer

Ook in het Retailpark N60 bleef het gistervoormiddag opvallend rustig. Pas in de namiddag stond de parking er aardig vol. "De eerste soldendag kwam inderdaad traag op gang", zegt regioverantwoordelijke Johan Michels van Unizo. "Door het winderige weer bleven de kooplustigen in de vroege voormiddag weg. Tegen de middag kwam de soldenverkoop echter beter op dreef en trotseerden heel wat consumenten de wind om op koopjesjacht te gaan. Ondanks de trage start sluiten de meeste modewinkeliers deze eerste soldendag af met een licht positief resultaat van gemiddeld +4 procent, ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit een rondvraag van Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel en Comeos. "Veel consumenten wachten bewust tot de start van de solden om grotere en duurdere winterstuks, zoals jassen en dikke truien aan te kopen. "Mede door het zachte weer kenden de modewinkeliers een tegenvallende winterverkoop: - 6 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Er zijn dus nog heel wat mooie stukken blijven hangen in de winkels, wat het voor de consument zeer aantrekkelijk maakt om op koopjesjacht te gaan. Een inschatting maken van de komende soldenverkoop is echter moeilijk voor Michels. "Veel hangt immers af van het weer. Indien de temperaturen opnieuw dalen, zien de zelfstandige modedetaillisten de soldenverkoop alvast positief tegemoet."